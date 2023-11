El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, cruzó a su rival libertario en el balotaje, Javier Milei, por sus quejas sobre la tos del ministro y sus allegados con lo que, según dijo, intentaban descolocarlo durante el debate presidencial. "Cuando uno está concentrado en transmitir un mensaje no hay tos ni hay ruido", afirmó Massa.

En el marco de su visita al partido de San Vicente por el programa Ciudades Seguras, el postulante peronista presentó los avances del plan de seguridad que propone mejorar la prevención del delito a partir de la puesta en marcha de un centro de monitoreo en Alejandro Korn y la instalación de un sistema reforzado de cámaras con Inteligencia Artificial, además de mejoras para el personal de las fuerzas de seguridad.

Además de hablar de políticas contra el delito, el candidato de UP aprovechó para referirse a las críticas que disparó el economista libertario contra el público que lo acompañó en la Facultad de Derecho de la UBA, de quienes dijo que "tosían" cada vez que exponía, y que Massa buscaba "un desborde emocional mío y no lo logró".

"El objetivo de Massa era atacarme y sacarme de las casillas. Lo buscó en todo el debate y fue muy agresivo", manifestó Milei esta mañana y acusó a sectores invitados por UP de intentar interrumpir su performance en cada participación durante el debate. "Cada vez que yo exponía el público de Massa se dedicaba a toser. Massa buscaba un desborde emocional mio y no lo logró", dijo.

El titular del Palacio de Hacienda le respondió al libertario al asegurar que "cuando uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje no hay tos y no hay ruido". Además, consideró que "solo aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos. A mí no me molesta".

Massa criticó el silencio de Milei sobre seguridad

Además, aprovechó para cuestionar a Milei por un extraño momento en el que el economista evitó hacer uso de su tiempo para exponer sus propuestas sobre seguridad y, entre risas, prefirió cederle la palabra al ministro. "Cuando planteamos la política de seguridad algunos se quedaron sin palabras. “Te cedo la palabra”, dijeron. Ya no sabían que decir", remarcó Massa.

Para el ministro de Economía "lo más grave es que siguen defendiendo la venta de armas en nuestra sociedad", apuntó respecto a la propuesta de La Libertad Avanza sobre desregulación del mercado de armas. "La Constitución les da a nuestras fuerzas de seguridad la defensa de la ley. Las armas que pone en poder de cada uno de nuestros miembros de las fuerzas son armas que la Constitución pone para defender el cumplimento de la ley", señaló.

A propósito sobre los dos modelos que estarán en disputa en el balotaje de este domingo, el candidato de UP dijo: "No quiero vivir en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con un arma en la mochila. Quiero vivir en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con una computadora en la mochila. Esa es la diferencia de los modelos que se juegan el domingo".

Massa sobre Ciudades Seguras en San Vicente

El ministro asistió este lunes a una recorrida por el partido bonaerense de San Vicente, una de las localidades incorporada a las 140 ciudades de más de 50 mil habitantes que suscribieron el acuerdo de Ciudades Seguras.

Allí resaltó que el plan tiene el objetivo de "avanzar en el programa de seguridad" para lo que invertirán $40.000 millones de pesos del Presupuesto Nacional "en San Vicente y otras 139 ciudades de la Argentina".

Los fondos se utilizarán para implementar un sistema reforzado de cámaras con IA, inversiones en fibra óptica y un sistema de monitoreo, un software para que cada celular de cada vecino se transforme en un botón de pánico y la ampliación de los corredores seguros de las escuelas y los comercios. Segun dijo. todo estará monitoreado "desde un centro de mando inteligente" para "colaborar con las tareas de la justicia, prevenir (el delito) y tener fuerzas de seguridad lo más profesionales y mejores pagas posibles".

Sobre el final, remarcó que las políticas de seguridad tienen que contar con el apoyo "de una Justicia que haga su tarea" ya que "de nada nos sirve si la Policía y la Gendarmería detiene y la Justicia libera y libera porque genera idea de impunidad".

Previamente al discurso de Massa habló el intendente del partido de San Vicente, Nicolás Montegaza, quien le agradeció al ministro por su apoyo en materia de seguridad y también se refirió al debate presidencial. "El día de ayer compartimos en familia el debate y pude observar y ver en vos un enorme dirigente con mucha capacidad, gestión, profesionalismo, una persona preparada, que nos inspira en defender valores muy importantes que expresa el compromiso con la seguridad", dijo.

La seguridad "es un tema que preocupa y sale en cada reunión y en cada charla", señaló el jefe comunal, y consideró que "lo más fácil sería decir que es un problema de las jurisdicciones y provincias. Por eso quiero destacar y poner en valor que un futuro presidente el 10 de diciembre se ponga al frente de esta pelea es importante para construir una Argentina distinta".

FUENTE: Ámbito.