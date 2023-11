Festival por el 138ª Aniversario de Río Gallegos: cronograma de actividades

Del 12 al 18 de diciembre Río Gallegos festejará su 138 Aniversario con artistas de primer nivel, actividades para todas las edades, torneos deportivos y una gran cantidad de eventos culturales y recreativos.

Una nueva edición del Festival más grande de la Patagonia fue presentada este martes por el Intendente Pablo Grasso en el Gimnasio Municipal “17 de Octubre”. Ante una multitud, el jefe comunal dio a conocer los nombres de cada uno de los artistas que serán parte de la celebración por los 138 años de la fundación de Río Gallegos.

La apertura de la ceremonia estuvo a cargo de la Murga De la Ruta Para Atrás. Luego se disfrutó del espectáculo que dieron las jóvenes integrantes de la Escuela de Acrobacias Aéreas Prana, y también de la participación de la Escuela de Patín Pattinaggio del Sud.

En su discurso, el Intendente Grasso valoró el rol de la cultura en el crecimiento de la ciudad, teniendo en cuenta especialmente el movimiento turístico y comercial que generan eventos de gran magnitud como el Festival Aniversario.

Participaron del acto secretarios y secretarias municipales, integrantes de la Comisión Municipal de Festejos, legisladores, autoridades de distintos entes, empresarios, equipos deportivos, escuelas de danzas, centros culturales y una gran cantidad de vecinos y vecinas, entre otros.

Para todas las edades

Del 12 al 18 de diciembre, la ciudad capital ofrecerá a locales y visitantes una enorme variedad de actividades, entre las que se destaca la presentación de artistas de renombre, ferias de emprendedores, exposiciones culturales, eventos deportivos, actividades para la juventud, muestras, citytours, etc.

Habrá dos escenarios: el principal en el predio del Boxing Club, ingresando por avenida San Martín, y el secundario en la Sociedad Rural, en San Martín e Hipólito Yrigoyen. También una peatonal recreativa, feria de emprendedores en el gimnasio del Boxing Club y en el Tennis Club, actividades en el predio de la Casa de la Juventud ubicada en la Costanera, el Patio Cervecero en la Rural, la Copa Ciudad con 37 disciplinas, y un gran abanico de iniciativas turísticas para disfrutar en familia.

Por todo ello, nuevamente el Aniversario de la ciudad convocará a miles de turistas de distintos puntos del país y de la República de Chile, generando un movimiento comercial que beneficia directamente a los sectores gastronómico y hotelero, y a cientos de negocios y emprendedores locales.

Además, pasarán por ambos escenarios un total de 75 artistas y bandas locales durante las 7 noches del festival.

La grilla completa

ESCENARIO MAYOR - Atlético Boxing Club

MARTES 12

18:30 - DJ Alexis

19:00 - La Farra

19:45 - Fama

20:00 - La Furia

21:00 - The Guasos

22:00 – La Mona Jiménez

MIERCOLES 13

18:30 - DJ Franco Guinao

19:00 – Arasur Band

19:45 – Fam Proyect

20:00 - LBM

21:00 - Joak

21:30 - Zekha

22:00 - Alejo Isakk

JUEVES 14

18:30 - DJ Julián Arias

19:00 - Caloventores

19:45 – Marcela Rivero

20:00 - Indomable

21:00 – Kevin y La Pieza Record

22:00 - Miranda

VIERNES 15

18:30 - DJ Horus

19:00 – La del Moro

19:45 - Camaguey

20:00 – Andres Abelli

21:00 – Delorean Proyect

22:00 - Valeria Lynch

SABADO 16

18:30 - DJ Gisel Duarte

19:00 – Maymará Sur

19:45 – Nuevo Molle

20:00 – Dos Lunas

21:00 – Jorge Rojas

22:00 - Sergio Galleguillo

DOMINGO 17

18:30 - DJ Miguel Pérez

19:00 – Peores Nada

19:45 – Tango Ashara

20:00 – Caídos

21:00 - Eclipse

22:00 - Los Auténticos Decadentes

LUNES 18

18:30 - DJ Nicko Sten

19:00 - Tropicumbia

19:45 – Step One

20:00 – The Rocket

21:00 - Zariband

22:00 - Sorpresa

ESCENARIO DE LA SOCIEDAD RURAL - San Martín e Hipólito Yrigoyen

MARTES 12

18:00 - Torturador

18:50 - Santos Vega

19:00 – W220

19:50 - Escuela Provincial de Danzas

20:00 – Pala

MIERCOLES 13

18:00 – Torke

18:50 – Vientos de Mi Sur

19:00 – Todos contra Yoko

20:00 – 100PRE AL 100

JUEVES 14

18:00 – Falso Positivo

18:50 – La Trinchera

19:00 – Drakonis

19:50 – La Rejuntada

20:00 – Cumbia y de la Buena

VIERNES 15

18:00 – Los Rivales del Sur

18:50 – Kenk Atamishqui

18:55 – Danza Sur

19:00 – La Toma

19:50 – Kemen Nahuen

20:00 – Narella Ontivero

00:30 – La Gira

SABADO 16

18:00 – Marcela Miranda

18:50 – La Tropilla

19:00 – La Recaída

19:50 - Amakaik

20:00 – Pichi Band

00:30 – La Doble T

DOMINGO 17

18:00 – Amor y Luna

18:50 - Keoken

19:00 – Chacarera Bajo Cero

19:50 – Mako Aike

20:00 – Etiqueta Negra

00:30 – Luciérnagas de Charly

LUNES 18

18:00 – Raisen

18:50 – Remolino de Viento

18:55 - Aylysumaj

19:00 – Los Vega

19:50 – Ángeles Especiales

20:00 – Bolas de Fraile



PREDIO DE LA SOCIEDAD RURAL - San Martín e Hipólito Yrigoyen

12 al 18 de diciembre

Patio Patagónico

Emprendedores

Shows en vivo

Patio Cervecero

Expo Emprender

Gastronomía

TENNIS CLUB - Avellaneda y San Martín

15 al 17 de Diciembre

Expo Emprender

Productos Navideños y creaciones exclusivas de emprendedores locales

COPA CIUDAD

20 al 30/11 – Futsal Masculino

20/11 al 8/12 – Futbol 11

21/11 – Bowling

21/11 al 7/12 – Handball

21/11 al 7/12 - Básquet

24 al 26/11 – Bochas

25 y 26/11 – Gimnasia Artística

25 y 26/11 - Tennis

26/11 - Karate

1° al 3/12 - Tejo

1° al 3/12 – Sapo

2/12 - Patín

2/12 - Ciclismo

2 y 3/12 - Hockey

2 y 3/12 – Ajedrez

2 y 3/12 -Tenis de Mesa

2 y 3/12 - Futsal Femenino

3/12 - Crossfit

3/12 - Prueba Combinada (Kayak, Ciclismo, Carrera)

7 y 8/12 - Voley

8/12 – Kick Boxing

8 al 11/12 – Pelota Paleta

8/12 y 16/12 Natación

9/12 – Ritmos

9 y 10/12 - Futsal Femenino

10/12 – Levantamiento Olímpico

10/12 - Búsqueda del Tesoro

10/12 - Tiro y Arquería

14 y 15/12 – Newcom

15/12 – Picadas

15 y 16/12 - RUGBY

15 y 16/12 – Paddle

16/12 - Cruce a la Ría

17/12 - Carrera Aniversario

17/12 – Pesca

19/12 - Golf

TURISMO

Citytours

Paseos en Kayak

Cata de vinos

Cicloturismo

Circuito Cervecero

Observación de aves

Noche de Museos

Stands de promoción turística

JUVENTUD - Predio de La Casa de la Juventud en Almirante Brown y Elcano

15 al 18 de diciembre

Artistas

DJS

Baile Urbano, Dreak Dance, K- Pop, música electrónica

Comic Sur

Torneo de Skate

Patio Gamer

Cosplay

Graffiteros

GIMNASIO DEL BOXING CLUB - Provincias Unidas 106

12 al 18 de diciembre

Feria de la Muni

Más de 150 stand con los más variados productos