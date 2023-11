Balotaje: El documento en apoyo a Sergio Massa

En el marco de la movilización realizada en la Cuenca Carbonífera, los presentes realizaron la lectura de un documento con la postura oficial y la firma de los adherentes al pensamiento, donde dejaron en claro el apoyo a Massa. TiempoSur realiza una cobertura especial con corresponsal en el lugar.

A continuación, el escrito:

Las comunidades de la Cuenca Carbonífera, sindicatos, instituciones, autoridades políticas, referentes y trabajadores por el futuro de nuestros sindicatos, nuestros hijos, nietos y nuestra fuente de trabajo damos nuestro apoyo y pedimos este 19 de noviembre votemos por Sergio Massa Presidente.

Somos la evidencia de un estado presente a partir de la fundación de YCF en nuestros pueblos, vivimos el freno a nuestro progreso en los gobiernos defactos y de la más rancia derecha argentina. Vivimos el dolor de nuestra gente, resistimos y luchamos por mantener nuestras comunidades amenazadas por políticas de privatización y cierre de empresas del estado. Sabemos lo que significan las políticas neoliberales y libertarias, sabemos lo que significaron las oscuras décadas antidemocraticas.

Hoy el adversario político promueve políticas anti estado, de negacionismo que nos retrotraen a las sombras de tiempo y dolor y angustia, políticas de mercantilización de la salud, la educación y derechos adquiridos, la vuelta a las AFJP privadas y una dolarización que solo cierran con el hambre de la gente y la represión del pueblo argentino.

Pone en escenario el cuestionamiento a nuestra democracia,a la misma que nos costó sangre en el país y en tela de juicio a las instituciones y funcionamiento, temas que suponíamos resueltos por nuestra sociedad.

Nuestra empresa hoy ve nuevamente un horizonte esperanzador de nuestro crecimiento y producción de carbón y energía, con un futuro presidente que entiende a nuestras comunidades que sabe de la importancia de nuestro aporte energético actual y futuro, que ha asumido el compromiso de inversión y terminación de nuestra Central “14 mineros”, y nosotros el compromiso de hacer nuestra YCRT una empresa productiva y pujante que desarrolle nuestra cuenca carbonífera.

No dejemos que frenen nuevamente nuestro progreso y nos quite derechos adquiridos, no dejemos que vengan por nuestro sistema democratico e impongan uno mercantilista e insensible, no dejemos que nos cierren nuestra empresa YCRT, motor de nuestras comunidades y movilidad ascendente de nuestra gente.

Sergio Massa garantiza y sintetiza un estado presente, con eficiencia y visión de desarrollo como país, significa inversión, más puestos de trabajo y éxito de nuestra empresa de la Cuenca Carbonífera, nuestra Provincia y el país, por eso hoy aquí en esta marcha nos manifestamos y acompañamos a Sergio Massa, presidente de los argentinos por nuestro presente, futuro, por la Argentina que viene.

