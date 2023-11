Alicia: “Estamos para tener el compromiso permanente, necesitamos apostar a Santa Cruz”

La gobernadora Alicia Kirchner encabezó el acto central donde se procedió a la entrega de los convenios colectivos sectoriales de la Agencia de Medios y Contenidos Audiovisuales y de la Caja de Previsión Social.

Asimismo, y mediante la decisión política de la gobernadora, como un hecho histórico para la Administración Pública Central con el objetivo de jerarquizar a la ex 591 y priorizar la antigüedad de compañeros y compañeras, se logró entre el Poder Ejecutivo y los gremios representantes del sector, como lo es la inclusión de la Carrera Administrativa al Convenio Colectivo de Trabajo General.

“Nos ponemos a pensar cuántos han intervenido, desde la función pública y desde la función de los gremios, cuántos compañeros y compañeras que han trabajado. Uno va tejiendo lazos y la verdad que, como siempre digo, me tocó hoy el empleo de gobernadora, pero pertenezco a la Administración Pública de toda mi vida y he hecho la carrera de la Administración Pública toda mi vida”, señaló en principio.

Alicia, señaló, además: “Me indignaba tener, por ejemplo, un convenio que tiene 46 años, y a esos trabajadores del Estado, permanentemente, les decía que me sentiría muy mal en no hacer el reconocimiento que corresponde, con un convenio como corresponde”.

Seguidamente, mencionó que, “estamos en situaciones muy especiales desde el punto de vista económico, pero esto es entrar en el piso de los derechos, porque a través de estos años se dio una capacitación impresionante que debe seguir haciéndose, de esa manera le brindamos un mejor servicio al pueblo de Santa Cruz”.

En otro tramo, indicó: “Para eso estamos, no estamos para calentar sillas, ni yo ni ninguno de ustedes. Estamos para trabajar, para tener el compromiso permanente de ayudar con el otro, de estar con el otro”.

Alicia hizo referencia a la homologación de la Carrera para la Administración Pública Central y los convenios entregados y aseguró: “Era fundamental jerarquizar ese trabajo. Como yo vengo de la administración pública pude entender realmente la necesidad de formalizar esto. Porque no sacás nada con un reconocimiento individual. Yo sé lo que hacen los compañeros y compañeras en el trabajo diario, que cuando se los necesita, según el área que sea, están a la hora que uno los puede necesitar. Y los invito a trabajar de esa manera, a seguir trabajando, a seguir cuidando nuestra provincia, con todo el amor, con todo el compromiso”.

La primera mandataria santacruceña recordó: “El 10 de diciembre del 2015, y sin entrar en culpas, porque la verdad que uno tiene que mirar siempre para adelante, la verdad que los empleados públicos no nos querían. Tenían muchas razones. ¿Y qué mejor que discutirlas? Yo quiero saber en qué provincia del país ha habido tantas reuniones, porque acá estamos culminando las reuniones con estos tres convenios que hacen a la carrera, pero en qué provincia hubo tantas paritarias laborales y salariales”.

Alicia aseguró, en este contexto: “A mí me consta porque varios de los que trabajaban y que son de la función pública y que tenían la responsabilidad del Estado, me llamaban a cualquier hora, por si no lo sabían. Y obviamente estaba dispuesta en función de mejorar la calidad y decirles esto se puede, esto no se puede”.

Asimismo, agregó: “Con el trabajo y el compromiso de todas y todos ustedes vamos a lograr, más allá de ser yo y la funcionaria de turno, ayudar a seguir construyendo, ayudar a seguir fortaleciendo, ayudar a seguir abriendo caminos, porque creo firmemente en ustedes, porque creo que somos una parte importante de esta provincia y, como nos necesitamos entre todos, apostemos a eso, apostemos a hacerla crecer, apostemos con nuestro trabajo y sigamos conduciéndola con la seriedad que se está haciendo, cada uno desde su lugar, pero apostando siempre a abrir caminos”.

Para cerrar, la gobernadora dejó un mensaje reflexivo: “No se olviden que las avenidas de la patria se abren entre todos y todas, no se olviden de eso y que la bronca que puede surgir a veces o el rencor no los abrace. Cuando uno trabaja con amor, con compromiso, abrazando al otro, vamos a lograr muchas cosas más que compitiendo o peleando entre nosotros. Y yo creo que quizás lo más importante de estos convenios, que reemplazan esas carreras o esos estatutos de la época de la dictadura, es precisamente eso, que aprendimos a querernos, que aprendimos a abrazarnos y a discutir con seriedad”.

Acompañaron la jornada el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga; el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani; el secretario de Estado de Hacienda y Crédito Público, Carlos Pizarro; la secretaria de Estado de Función Pública, Julia Ruiz; la presidenta de la Caja de Previsión Social, Silvia Bande; la directora Superior de AMA Santa Cruz; Viviana Lazarte.

Estuvieron presentes, además, la prosecretaria de la Cámara de Diputados, Alejandra Retamozo; la secretaria de Carrera Administrativa y Convenio Colectivo de Trabajo de UPCN, Ángela Piccinini; y el secretario General de ATE, Carlos Garzón.

FUENTE: AMA Santa Cruz