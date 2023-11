Sergio Massa admitió la derrota y Javier Milei será el próximo presidente de la Argentina

El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, admitió este noche la derrota en el balotaje 2023 y de esta forma, Javier Milei será el próximo presidente de los argentinos.

Desde el búnker del oficialismo en el barrio porteño de Chacarita, el titular del Palacio de Hacienda confirmó que se comunicó con su adversario en la segunda vuelta de esta noche para reconocer los resultados.

"Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo porque es el próximo presidente que los argentinos eligieron para los próximos cuatro años. Lo hice convencido de que lo más importante es el mensaje de que la convivencia, el diálogo, respeto por la paz, frente a tanta violencia y descalificación, es el mejor camino que podemos recorrer", dijo Massa.

"Los argentinos eligieron otro camino", reconoció ministro, y adelantó que "desde mañana, la responsabilidad y tarea de dar certezas y garantías sobre el funcionamiento político, social y económico es del nuevo presidente lecto. Esperamos que así lo haga".

En otro pasaje del discurso desde Art Media Complejo C, confirmó que le propuso a Milei que inicie desde mañana la transición con el gobierno de Alberto Fernández. "Le hemos planteado al presidente electo y al presidente de la Nación poner en marcha desde mañana mismo los mecanismos de enlace para que los argentinos no tengan dudas ni incertidumbres respecto del normal funcionamiento económico, social, político e institucional".

A propósito del futuro del país, consideró que será necesario avanzar con acuerdos de política de Estado. "Que el sistema educativo, laboral, de garantías de derechos humanos, que el sistema de relaciones internacionales de Argentina con el mundo, deben ser acuerdos por los que Argentina transite en los próximos diez años", afirmó.

Al hablar de la performance electoral de esta noche, reconoció que "los resultados no son los que esperábamos" y le agradeció "a todos aquellos que en esta discusión de dos propuestas de país, no solamente desde gremios y organizaciones sociales, la sociedad civil, sino también desde esa conmovedora micromilitancia casa por casa, intentaron contarle a cada argentino cual es el proyecto de país que representamos".

Sobre la campaña, el ministro y candidato del oficialismo admitió la dificultad y virulencia de la campaña. "Fue una campaña muy larga y difícil" que "en algún momento, inclusive, tuvo tintes ríspidos que ojalá que después de 40 años de democracia abandone para siempre. Que la convivencia democrática y el valor del que piensa distinto se instale para siempre en la Argentina".

En cuanto al proceso electoral, puesto en duda por La Libertad Avanza mediante constantes acusaciones de fraude, el candidato peronista le agradeció "a todos los que trabajaron a lo largo del día de hoy, a lo largo y ancho del país", desde funcionarios públicos y miembros del Correo Argentino, hasta los fiscales y presidentes de mesa.

"Esta jornada ratifica una cosa frente a tanta discusión: Argentina tiene un sistema democrático fuerte y sólido, transparente y que respeta siempre los resultados", remarcó.