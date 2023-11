Pablo Godoy: “Es un escenario complejo para el turismo y la conectividad”

En estudios estuvo presente Pablo Godoy, Secretario de Estado de Turismo Santa Cruz, quien dialogó con EL MEDIADOR y se refirió al lugar del turismo en este contexto y los números del pasado fin de semana largo en la provincia, en el marco de los comicios nacionales.

En este sentido, brindó detalles de los números que arrojó el turismo el pasado fin de semana largo en la provincia: “El fin de semana largo desde el Observatorio teníamos previsto realizar el informe de los números, tuvimos un 40% menos de turistas de lo que veníamos teniendo en el fin de semana largo, por las elecciones. Afectó sin dudas sobre todo al turista de la provincia”.

Sumando a esto, Godoy argumentó sobre el cierre de la gestión: “Ahora estamos trabajando en cerrar esta gestión con dos planes que se caracterizan para el desarrollo turístico federal, inclusivo, estamos ajustando para la presentación. Se trata del Plan de Articulación turística del litoral y del Plan de Desarrollo turístico del Noroeste de Santa Cruz”.

“Iniciamos la gestión con el desafío de consolidar nuestros destinos que ya tienen su lugar a nivel nacional y el desarrollo de los destinos emergentes. Hoy tenemos problemas en los destinos consolidados que es por la demanda desmedida, es bueno. Ahora el desafío es cómo trabajamos para contener a esa demanda desmedida”, sostuvo.

Y agregó: “Tenemos un gran posicionamiento de los destinos que antes eran emergentes, hoy son propuestas en sí mismas en las ferias de turismo y se conocen internacionalmente”.

Consultado por este cambio de gobierno que se dará el próximo 10 de diciembre: “Necesitamos previsibilidad y condiciones claras, hoy el escenario en torno a toda esta modificación de las reglas de juego es volver a tener otra pandemia, porque no tenemos previsibilidad sobre la conectividad, el rol de la promoción, el PreViaje y el Programa 50 destinos, la capacitación”.

“El ajuste prevé que el turismo regional e interno no va a tener una dinámica, incluso las pocas declaraciones que se han escuchado es del emisivo que no aporta a recursos del país, por lo contrario, hace que se vayan. Me parece que hoy hay que estar atentos para replanificar el desarrollo turístico de la provincia y definir una nueva política turística”, aseguró.

“Lo más delicado que uno analiza desde lo discursivo es que la promoción turística va a pasar al sector privado. Hay una gravedad institucional, pasarle la promoción turística a los privados habla de que desaparece el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), el que salía a vender Argentina a todo el país, vendía todo no solo el turismo”.

En otro tramo, hizo hincapié a lo que pasaría con Aerolíneas Argentinas según los dichos de Milei: “Lo de Aerolíneas es muy preocupante porque se los puede dar a los empleados, pero hoy Aerolíneas Argentinas es un tesoro porque está bien en su planificación de vuelos, Argentina es de los pocos países que está volando la misma cantidad de gente que antes de la pandemia. El sistema aéreo comercial le queda tres años para recuperar los niveles prepandemia, Argentina ya lo recuperó. Si hoy pensamos en vender Aerolíneas, vamos a debilitar una de las principales fortalezas que hemos tenido en desarrollo turístico y federal”.

En el cierre hizo un balance de su gestión y puntualizó: “Lo positivo es el empoderamiento de los sectores de la actividad turística, de los destinos emergentes, en torno a que el turismo es el futuro”.