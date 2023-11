Martín Chávez: “Sería un orgullo y privilegio presidir el Concejo”

Martín Chávez, concejal electo de Río Gallegos, habló con EL MEDIADOR sobre las expectativas de cara a este nuevo gobierno que asumirán las autoridades provinciales y nacionales.

“Estamos trabajando, recibimos los títulos el día 30, el 6 tenemos la sesión preparatoria, y el 9 estaremos asumiendo, con mucha expectativa y siguiendo los acontecimientos a nivel nacional. Hemos transitado el proceso electoral con una crisis económica muy profunda”, puntualizó.

Seguidamente, sentenció: “Es importante trabajar con las cadenas formadoras de precios, con los grandes proveedores de alimentos y almacén. Es hora de dejar de los grandes pactos nacionales e ir al pacto nacional que tenga como objetivo generar empleo, bajar la inflación y generar las condiciones para el desarrollo de nuestra Nación”.

En torno al balotaje, analizó: “No me sorprendió el resultado, sí la diferencia. Es importante en estos cuarenta años de democracia, respetar a los que piensan diferente. También haciendo un ejercicio de memoria, me he asombrado el lunes de ver a Mauricio Macri opinar que admiraba escucharlo a Cavallo respecto a lo que se debe de realizar, horrorizado por las propuestas de Milei. HA hablado la democracia y desde el lugar que nos toque trabajaremos para cumplir el objetivo de bajar la inflación y generar empleo”.

“Un sector de la dirigencia política ha apelado a consignas de odio, yo no comparto en eso, pero creo que es importante trabajar en base a los criterios de unidad. Es importante avanzar sobre las soluciones que requiere la ciudadanía. La ciudadanía no ha votado a la dirigencia para que hable sino para que dé soluciones”, enfatizó.

Consultado por el futuro de la provincia teniendo a Milei como presidente: “Santa Cruz tiene las riquezas naturales y su gente, por eso tenemos ventajas comparativas. El escenario actual es grave en Nación. Ya es grave, por eso creo que es importante trabajar en base a los criterios de consensos, sin generar diferencias, de las diferencias nutrirse. Trabajando de buena fe para lograr soluciones comunes”.

En otra línea, se refirió a los anuncios de Milei sobre las obras pública: “Me horroriza las propuestas de campaña y lo que dice el presidente electo, me hace acordar a la década de los 90 que tiene su implosión en el año 2001. Me llama la atención que la sociedad haya decidido, por tercera vez, en la democracia apelar a políticas ultraliberales”.

“Por supuesto que la obra pública va a estar ausente porque ha sido parte de la plataforma de campaña, generan propuestas que las llevó adelante Macri como la iniciativa privada en materia de obra pública”, aseguró Chávez.

Asimismo, el concejal electo enfatizó: “El federalismo se hace con recursos económicos y se hace invirtiendo en el ámbito de la Nación para desarrollar la infraestructura, esas son las propuestas que llevamos adelante desde el peronismo”.

Finalmente, priorizó: “Creo que todos los concejales electos tenemos chances de presidir, sería un orgullo y privilegio. Indica la tradición institucional de nuestra ciudad que la presidencia la lleva adelante los candidatos más votados. Yo soy una persona de consensos y pleno diálogo, llevo ocho años en la vida pública”.