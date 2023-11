La Justicia porteña ordenó que posterguen las elecciones en Boca

Los hinchas de Boca Juniors aguardan por la tan esperada elección para definir el futuro del club a nivel dirigencial en donde se medirá la fórmula oficialista de Juan Román Riquelme - Jorge Amor Ameal ante la opositora conformada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Sin embargo, todo indica que no serán el 2 de diciembre tal como estaba estipulado desde un principio. La Justicia porteña ordenó un cambio de fecha y dio los motivos por los cuales se pospondrían.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 22 dio lugar a un pedido de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) a modificar el día para el 3 de diciembre. Esta solicitud se debe a la jornada en la que la religión judía celebra el Shabat. Si bien todavía falta la confirmación de manera oficial, la institución todavía no se pronunció al respecto como lo hace habitualmente desde sus redes sociales.

De acuerdo a la primera fecha estipulada, los socios que profesan la mencionada religión no tendrían la posibilidad de presentarse a votar. Igualmente, la Comisión Directiva está ante la chance de apelar dicha medida y que esto no cambie. Por su parte, desde los canales oficiales del "Xeneize" anunciaron que restan 8 días para la jornada en la que los hinchas definirán en el campo de juego de la Bombonera quién será el próximo presidente de Boca.



¿Cuándo son las elecciones en Boca 2023?

Los comicios presidenciales se llevarán a cabo el sábado 2 -o domingo 3- de diciembre entre las 9 y las 18.

¿Quiénes son los candidatos en las elecciones en Boca 2023?



Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal - Agrupación Soy Bostero.

Andrés Ibarra y Mauricio Macri - Agrupación Boca Pasión y Gestión.

