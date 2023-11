River va por el pase de ronda en la Copa de la Liga ante Instituto

River Plate intentará concretar su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga cuando enfrente este domingo a Instituto de Córdoba por la 14ta. y última fecha de la Zona A, que asumirá como local en la cancha de Independiente.

El partido se jugará este domingo desde las 18 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini de Independiente, será arbitrado por Nazareno Arasa y televisado por TNT.

El equipo "Millonario" mudará su localía a Avellaneda debido a que su estadio Más Monumental fue escenario de los recitales de Roger Waters y Red Hot Chili Peppers.

River hizo de local en Independiente durante 2020 (se jugaba sin público a causa de la pandemia de Covid 19) en nueve partidos de Copa Diego Maradona y Copa Libertadores, sumando siete triunfos y dos reveses, de manera que la cancha del "Rojo" es un escenario familiar.

River tiene la gran posibilidad de clasificar primero, para jugar con el cuarto de la Zona B, ganando ya que obligaría a Huracán (visitará a Atlético Tucumán) e Independiente (jugará en Córdoba ante Talleres) a golear en sus respectivos compromisos.

La Copa de la Liga es el objetivo de este River de Martín Demichelis, campeón de la pasada Liga Profesional durante el primer semestre del año y eliminado en el segundo en los octavos de final de la Copa Libertadores, y también de la Copa Argentina.

El final de año de River puede ser con otro título, lo seguro es que lo asumirá mucho más aliviado después de que Boca no pudo conquistar su séptima Copa Libertadores al caer en la final frente a Fluminense (2-1) en Río de Janeiro.

No obstante, a River le resta por jugar el Trofeo del campeones por haber ganado la LPF ante el vencedor de Copa de la Liga, el próximo 22 de diciembre. Si el "Millonario" gana esta Copa jugarán los dos subcampeones (Talleres fue el del torneo anterior) para definir a su rival en esa final.

Su rival, Instituto, cumplió con creces con sus metas en 2023 al no padecer en la lucha por mantenerse en la máxima categoría, luego de haber ascendido a finales del año pasado.

El equipo cordobés fue 18vo. en la pasada Liga Profesional y ahora en la Copa llega a la última fecha con chances de clasificar, aunque no depende únicamente de su resultado ante River.

Para avanzar en la Copa de la Liga, Instituto necesita ganarle a River y aguardar que Colón no le gane a Vélez en Liniers, que Rosario Central no supere a Arsenal en Sarandí y y que Banfield no le gane a Gimnasia de local.

En el historial jugaron en 32 oportunidades con ventaja de River de 16 triunfos contra siete de los cordobeses y nueve empates.