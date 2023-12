En estudios estuvo presente Eloy Echazú, diputado por municipio de Río Gallegos, que el pasado sábado fue designado presidente de la Mesa Ejecutiva del PJ que tuvo lugar en Río Gallegos.

En diálogo con EL MEDIADOR, manifestó sus expectativas de cara al cambio de gobierno que tendrá lugar con la asunción de las nuevas autoridades este fin de semana.

Primeramente, dijo: “Las expectativas son muchas porque viene un cambio de rumbo en el gobierno nacional y provincial, con muchas expectativas porque amén de las diferencias ideológicas que uno siempre puede tener, es en pos de los santacruceños. Estaremos en la representación del poder legislativo”.

A su vez, habló sobre los desafíos de cara a este nuevo período en el legislativo, y aseguró: “Fueron tres elecciones que tuvimos todos los argentinos, agosto, octubre, balotaje, bastante dinámico. Desafíos muchos, tratar de mejorar y defender los intereses de mi ciudad desde la banca de Diputados. Uno trabaja en el pos de los beneficios, ver el presupuesto provincial para ver las obras que necesita la ciudad, y el tema de la Coparticipación”.

Respecto a la Coparticipación, Echazú expresó: “He presentado un proyecto de Coparticipación. Nosotros a penas asumí lo empecé a plantear, la discusión tiene que ser política porque se tiene que sentar el gobernador con los intendentes, y después la discusión legislativa para ver cuál es el proyecto para todas las localidades”.

“Es un debate que hay que hacer internamente, la oposición también fue beneficiada con la Ley de Lemas. Hay que debatir y discutir mucho. Si se presenta el debate se discutirá en la Cámara de Diputados”, agregó sobre la tan discutida Ley de Lemas en la provincia.

Obra Pública en Río Gallegos

“Con la terminal de Ómnibus ya hay más de un 70%, ese 30% que falta se puede continuar con mano de obra municipal y lo mismo con la obra cloacal. Pablo tiene algo planteado, y cuando se presentó el 4% a las naftas que se iba a recaudar la Municipalidad iba a ir destinado a obra pública”, remarcó Echazú.

Siguiendo este punto, explicó: “Se tendría que haber explicado bien a los concejales de la oposición, esto es colectivo. Cuando uno se sienta en la banca del Concejo Deliberante tiene que velar para los vecinos, porque el 4% iba solamente a la nafta, no al gasoil, hay un gran porcentaje de los riogalleguenses que cargan nafta y otros que no, y esto era para la obra pública”.

El trabajo que viene en la Cámara de Diputados de la provincia

“Tuvimos dos reuniones con los diputados electos de Unión por la Patria, planteando agenda de trabajo y que vamos a ser oposición. Estamos con una composición de la Cámara que no hay mayoría absoluta, y con un rol que seremos oposición madura”, señaló el exconcejal y actual diputado por municipio de Río Gallegos.

Mesa del PJ

En otra línea, habló sobre su designación como presidente del PJ: “El Congreso partidario es el máximo órgano que tiene el Partido Justicialista. Nosotros tuvimos elecciones partidarias meses atrás donde hubo lista de unidad. Ahí es donde se definen las autoridades que se eligen por mayoría”.

“Los peronistas tenemos que debatir internamente, venimos de una concepción doctrinaria del partido, nuestras banderas están en contraposición de lo que viene en el gobierno nacional. Nosotros somos de acciones concretas. Se debe llegar a un consenso, la política es debatir, llegar al consenso. Esto es un debate que no llegó a un consenso y seguiremos charlando para adelante, no hubo un quiebre”, profundizó el diputado reelecto.

Y recalcó: “Tenemos que hacer un mea culpa porque dentro del frente de UxP el partido mayoritario es el peronismo, se debatió. Acá no hay culpables, hay responsables. Tanto en el orden nacional como en el provincial”.

Por otro lado, sobre la nueva gestión de Milei: “Me preocupa las acciones del gobierno del presidente electo, porque es una receta que vivimos en los 90, donde lo público no sirve y todo queda en manos privadas. Esta visión ideológica de los libertarios donde todo no es para todos, sino para unos pocos. Un gobierno peronista es inclusivo, no exclusivo como el que va a gobernar”.