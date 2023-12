Riquelme: "El señor Mauricio Macri nos quiere intervenir el club"

El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, cuestionó al expresidente del club, Mauricio Macri, por las intenciones que tiene con la institución para el futuro y debido a su intención de impedir que se celebren las elecciones. Además, remarcó que "confío en la Justicia".

"Le tengo que decir a los hinchas que no nos podemos relajar ni un solo segundo porque la ilusión que tenemos es de votar rápido, de poder disfrutar de caminar por el campo de juego. El señor Mauricio Macri nos quiere intervenir el club. ¡Eso no puede pasar! No nos podemos quedar con lo de ayer", destacó el candidato a presidente.



Durante una entrevista en El canal de Boca, el máximo ídolo del Xeneize se mostró optimista con la intervención de la jueza Analía Romero: "Ella junto a su marido e hijo pasó a ser socia en 2013. Si aceptó que la hagan socia es porque debe ser reglamentario todos los papeles, que está todo en regla. Eso me demuestra que hoy es un gran día. Si ella aceptó siendo jueza, quiere decir que vamos a tener elecciones".

"Amo a mi club y amo a mi país. Yo confío en la Justicia. Tengo que confiar en la Justicia. Mis hijos aman vivir acá y siempre hablarán bien del país. Por eso, siempre voy a confiar en la Justicia. Y para mí hoy es un día muy importante", advirtió Riquelme y manifestó que "lo de ayer era una fiesta perfecta que se merecen los hinchas de Boca".

FUENTE: C5N.