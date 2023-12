La confesión que pone en alerta a Lionel Messi: "No puedo"

Con el fin de la temporada los clubes y futbolistas empiezan a diagramar su futuro. El uruguayo Luis Suárez se despidió del Gremio de Brasil y ya que se presume que jugará el próximo año al lado de Lionel Messi, pero una confesión en las últimas horas encendió las alarmas sobre su posible llegada a Estados Unidos.

“El Pistolero” se despidió este domingo en el estadio de la Tricolor, con otro golazo que fue clave para seguir soñando hasta la última fecha, con chances de arrebatarle el campeonato al Palmeiras en el Brasileirao, que está totalmente en llamas respecto a las primeras posiciones y las del descenso.



“Mi familia y yo queremos agradecerles a todo el cariño y lo vivido ayer en el Arena Do Gremio. Fue un día increíble e inolvidable, los llevaremos en nuestro corazón por siempre”, se despidió en sus redes sociales ya que el uruguayo tendría todo definido para llegar al Inter de Miami en 2024.

Sin embargo, pese a su gran presente goleador, en el que marcó 15 tantos y 11 asistencias, demostrando estar más vigente que nunca a sus 37 años, el delantero atraviesa una dura lesión que le impide rendir al máximo dentro de la cancha.

La confesión de Luis Suárez que pone en alerta a Lionel Messi: ¿llega a Inter Miami?

Tras su despedida de Gremio, Luis Suárez habló del doloroso tratamiento que debe realizar diariamente para afrontar una artrosis en sus rodillas que padece desde hace años.

“En la parte externa de la rodilla derecha tengo una hiperextensión que hace que no me quede la rodilla extendida. Eso me quedó de la cirugía que me hice en 2020 en Barcelona en enero. Llevaba 3 meses trabajando y justo vino la pandemia, nos mandaron a encerrar y en el último mes terminé trabajando en mi casa solo. No es lo mismo que yo haga cuádriceps o trabajos que venga un fisio y te extienda bien la rodilla”, recordó en diálogo con radio Sport 890, de Uruguay.

Al mismo tiempo reconoció que lo que siente “es un pinchazo constante en la rodilla”: “Por suerte no me genera líquido porque no podría ni moverla, pero se me traba y no la puedo ni doblar. Los días antes de cada partido me tomo tres pastillas y horas antes de jugar me inyectan un Voltarén (antinflamatorio y analgésico). Si no, no puedo jugar. De ahí la renguera”.

En ese contexto, puso en duda su continuidad en el fútbol profesional al asegurar que ahora puede soportar esta artrosis, pero "tengo que pensar que en cinco años capaz no puedo jugar al Fútbol 5 con mis amigos". "La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo”, se sinceró.

