Alberto Lozano: “Tengo expectativas, hay que trabajar para que nos vaya bien"

El Prof. Alberto Lozano, referente político de la UCR, dialogó con EL MEDIADOR sobre las expectativas del nuevo gobierno nacional y el escenario actual del país. Primeramente, manifestó: “Cada vez que hay un cambio uno siempre tiene expectativas, ojalá que a quienes le toque gobernar, tengan la posibilidad de hacer una buena gestión. No será fácil, habrá que buscar las mejores herramientas”.

Seguidamente, analizó el contexto económico: “Tengo expectativas, pero hay que trabajar muchísimo para que nos vaya bien. Veía los datos de la pobreza, la verdad que no estamos bien. Tengo las expectativas menguadas, porque no va a ser sencillo, con un 140% de inflación, dólar de 1000 pesos, casi 45% de pobreza, el nivel de indigencia muy alto, no hay trabajo y los sueldos son calamitosos”.

“El ciudadano está dispuesto a soportar lo que venga para levantar el país y la provincia de esta situación. No me gustaría que los gremios que estuvieron callados cuatro años ahora salgan a manifestarse. Ahora hay que dejar que andando el carro se acomodan los melones”, afirmó Lozano.

Acto seguido, el referente político de la UCR en Santa Cruz vaticinó: “Vienen meses complicados, y un año y medio que hay que bajar la inflación, la estanflación está vigente hace mucho tiempo en la Argentina, la inflación alta, el estancamiento hace tiempo y los sueldos bajos. Cuando gastas más de lo que tenes es muy complejo”.

“Tengo que apostar a que nos vaya bien, más de lo mismo no podíamos. Yo había apostado a Patricia Bullrich, no pudo ganar. Es uno de los mejores espacios, que esté en el Ministerio de Seguridad y el compañero de fórmula en Defensa, me hubiera gustado que estén más en la parte social. Yo lo voté a Milei porque para más de lo mismo prefería arriesgarme, en estos casos no se puede ser tibio”, aseveró el radical.

Y agregó: “Por algo no pudo ser reelecto el presidente y perdieron por un margen amplísimo, y ganó alguien que vino de afuera de la política, algo se hizo mal”.

Recuperación del partido radical

En otro tramo de la entrevista, Lozano expuso: “Creo que podemos llegar a buen puerto, nadie deja de ser radical, veremos cómo sigue el frente electoral. El radicalismo debe fortalecer y reagruparse. Tenemos una Convención, un comité provincial y nacional, deberemos hacer un gran encuentro con referentes y dirigentes, hay muchas coincidencias más que diferencias, en el transcurso del año que viene reencausar el partido”.

“La Convención provincial es un lugar de encuentro que se pueden lograr coincidir muchas cosas. Pasada la elección el 10 de diciembre y el 11, donde todos deben hacerse cargo de sus gestiones, se puede llegar a un camino sin egoísmos en la Unión Cívica Radical”, concluyó.