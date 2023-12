Lionel Messi fue elegido como el deportista del año por la revista Time

Lionel Messi acaba ser elegido como el atleta del año por la reconocida revista estadounidense Time. Con este nuevo y reciente logro, el astro consigue culminar el año de una manera muy especial tras haber alcanzado también el Balón de Oro en París.

En pasadas declaraciones a la prestigiosa revista de Estados Unidos, Messi repasó su llegada a Inter Miami y deslizó: “La verdad es que afortunadamente tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso sopesarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami”.

"Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible", agregó el futbolista campeón del mundo. Y remarcó: “Traté de regresar y no sucedió. También es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo”.

Por otro lado, Messi reconoció que “como embajador de turismo del país fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado de todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel”.

“Era Arabia Saudita o la MLS, y ambas opciones me parecieron muy interesantes”, reconoció el diez argentino, que después de rechazar un contrato millonario con un club saudí en junio anunció que firmaría con el Inter Miami. En ese marco, Time recordó que además de los más de 20 millones de dólares al año que le pagaría el Inter Miami, se le concedería una participación en la propiedad del equipo al retirarse y un recorte sin precedentes de los ingresos obtenidos por un socio de medios de la liga, en este caso, Apple. Un acuerdo impresionante que excede lo futbolístico.

David Beckham, emocionado con el debut de Messi en Inter Miami

David Beckham, exfutbolista y uno de los dueños de Inter Miami, también expresó sus sensaciones sobre la llegada de Messi con Time y no pudo contener su emoción. “Recuerdo que me subí al auto en el camino de regreso y le dije a Victoria: 'Ni siquiera estoy seguro de poder conducir a casa. No podrías haberlo escrito mejor. Fue para la MLS y para el América. Fue por el futuro del juego”, completó.

FUENTE: Ámbito.