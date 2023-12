Maximiliano Guerra renunció a su banca en Diputados por "problemas personales"

Argumentando "estrictos problemas personales", el ex bailarín, gestor cultural y militante de Juntos por el Cambio, Maximiliano Guerra, decidió renunciar a la banca que le correspondía en la Cámara de Diputados, luego de encabezar la lista de candidatos legislativos en la ciudad de Buenos Aires impulsado por Patricia Bullrich.

Con baja actividad en la campaña electoral e incluso en redes sociales después del balotaje, para lo que tomó partido a favor de Javier Milei como la mayoría de los dirigentes referenciados con Bullrich, los rumores habían iniciado porque el ex bailarín reside en Miami y no avanzó con el envío de documentación burocrática ni retiró el protocolar diploma de diputado electo.

Sin embargo, el pasado viernes 1° de diciembre el propio Maximiliano Guerra se había encargado de desmentir la renuncia a su banca: "Desde temprano hay rumores de que no voy a asumir cómo Diputado, y que estoy residiendo en Miami. Nada más lejos de la realidad. Mi compromiso con la sociedad sigue siendo una prioridad para construir la Argentina que soñamos. Paren las operaciones!! El cambio está en marcha!".

Como establece la reglamentación legislativa, su banca será ocupada por Álvaro González, funcionario del PRO allegado a Horacio Rodríguez Larreta con una extensa experiencia en gestión pública. Fue legislador porteño reelecto desde el 2003 al 2011, subsecretario de Asuntos Públicos del Gobierno porteño y diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires durante dos mandatos: 2015-2019 y 2019-2023. A partir de la renuncia de Guerra, González cumplirá cuatro años más dentro de la Cámara de Diputados.



Ley ómnibus: el plan de Javier Milei para el Congreso

Entre las reformas se propondría una modernización del Estado con la reducción de ministerios y estructuras del Gobierno nacional. Además, se especula con la posibilidad de que dentro del paquete de medidas se promuevan cambios en el régimen legal económico, con eje en la apertura comercial, y que también se impulse una reforma en materia política y, posiblemente, electoral.

La ley ómnibus tendría a grandes rasgos cuatro capítulos que se podrían convertir en leyes por separado. El Presupuesto 2024, la Ley de Ministerios, la reforma del Estado -donde se prevé eliminar al menos 3 de cada cinco subsecretarías en espejo con la reducción de estructuras de gobierno que llevan adelante los gobernadores de provincia- y un capítulo referido a modernización del Estado.

En La Libertad Avanza estudiaban la ingeniería para incluir dentro de la Ley de Ministerios un capítulo referido al Banco Central, vía reforma de la Carta Orgánica, para acotar sus funciones y prohibir nueva emisión monetaria. Estaría descartado, en esta primera fase, avanzar sobre la privatización de empresas del Estado -que demandaría una nueva ley del Congreso- aunque si está previsto un recorte del personal en todas las áreas.

La posibilidad de desarmar la ley ómnibus para fraccionarla en distintos proyectos de ley comenzó a cobrar fuerza a partir del rechazo que podría surgir del Frente de Todos, primera mayoría en Diputados, y otros bloques, al fuerte recorte del gasto en las dependencias del Estado, escenario que de concretarse incluso pondría en riesgo la votación del Presupuesto 2024. Por eso en La Libertad Avanza no descartan iniciar el mandato de Milei con el Presupuesto 2023 prorrogado, una medida que le daría mayor margen de acción el nuevo jefe de Estado incluso para reasignar y recortar partidas.

Fuente: ámbito