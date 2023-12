La advertencia de Milei a los empleados públicos

El presidente Javier Milei lanzó una advertencia a los empleados públicos a través de una sugerente imagen del Congreso publicada en su cuenta oficial de Instagram.

Se trata de una foto del Palacio del Congreso de la Nación, sede del Poder Legislativo, en la que se lo ve rebalsado de gente, en sus escalinatas, balcones, ventanas, techos y plaza que rodea al edificio en el que funcionan las cámaras de Diputados y Senadores. Sobre la imagen se puede leer el texto: "El que no tiene presentismo no cobra...".





La publicación abona a la teoría que indica que el Estado está repleto de empleados que no van a trabajar, lo que popularmente se conoce como 'ñoqui'.

El anuncio de Luis Caputo y la aclaración de Manuel Adorni

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes la suspensión de los contratos laborales del Estado con menos de un año de vigencia, en el marco de la presentación del paquete de medidas de urgencia económica orientadas a "neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables macroeconómicas".

"No se renuevan los contrato laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia, una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios", explicó el titular del Palacio de Hacienda.

El lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que "ningún empleado público debe estar preocupado por su puesto de trabajo".

"La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, necesaria y muchas veces ha sido dejada de lado. Lo que vamos a combatir es lo que se denomina el 'empleo militante', que no aporta nada. No solo no aporta sino que quita, porque le quitó productividad, salario y funciones al empleado que quiere trabajar, que daría su vida por el Estado, y que defiende a la Argentina como debe, que son los que quieren que el país sea distinto", planteó.

"Ningún empleado público debe estar preocupado por su puesto de trabajo. Ninguno de los que trabaja, que aportan valor y que lo dan todo cada día, tiene por qué preocuparse. El privilegio es ese: que haya una persona que no trabaja, que ocupa una silla, que cobra un sueldo que pagamos todos. El presidente Milei va a terminar con ese empleo político. Ese empleo va a dejar de existir", añadió.

