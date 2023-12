El dramático estado de salud de Céline Dion: perdió el control de sus músculos

La cantante Céline Dion, quien anunció en diciembre de 2022 su diagnóstico de Síndrome de la Persona Rígida -una rara enfermedad neurológica degenerativa- enfrenta una nueva complicación: la pérdida de control sobre sus músculos. La revelación fue hecha por su hermana, Claudette Dion, en una entrevista con un medio francés.

Claudette compartió en la entrevista que su hermana, a pesar de trabajar arduamente, perdió el dominio sobre sus músculos, agravando la situación provocada por el Síndrome de la Persona Rígida. "Lo que me rompe el corazón es que ella siempre tuvo mucha disciplina", expresó la hermana de la icónica artista.



Además, explicó que Céline mantiene la esperanza de volver a los escenarios, aunque "las cuerdas vocales son músculos, y también el corazón". Claudette indicó que aún no hay suficiente información ni investigación sobre el síndrome para darle un mejor tratamiento que la ayude a regresar a su actividad.



Qué produce el extraño síndrome que padece Céline Dion

El Síndrome de la Persona Rígida es una condición neurológica degenerativa sin cura conocida, que afecta el cerebro y la médula espinal, causando rigidez muscular y espasmos. Dion compartió públicamente su lucha contra la enfermedad a lo largo de 2022, describiendo cómo los espasmos afectaban tanto su capacidad para caminar como para cantar.

En este contexto, la cantante canadiense anunció a fines de 2022 la cancelación de ocho conciertos y la reprogramación de otros debido al rápido avance del síndrome. Fue a través de un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, donde la superestrella mundial pidió disculpas a sus fanáticos y compartió detalles sobre su batalla contra el Síndrome de la Persona Rígida.



"Llevo mucho tiempo lidiando con problemas de salud y ha sido muy difícil para mí superar estos retos y hablar de todo por lo que he estado pasando", expresó Dion.

En el vídeo, la estrella contó que estaba trabajando con un gran equipo de médicos, aunque reconoció que el síndrome afecta a su vida diaria y le impide usar sus cuerdas vocales como antes.



"Hace poco me han diagnosticado una enfermedad neurológica rara llamada ‘síndrome de la persona rígida’ que afecta a una persona de cada millón. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta enfermedad, sabemos que es la causante de todos los espasmos que he estado sufriendo. Por desgracia, los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida diaria. A veces me causan dificultades para andar y no me permiten usar las cuerdas vocales para cantar como solía", sostuvo.

"Lo único que sé hacer es cantar. Es lo que llevo haciendo toda la vida y lo que más me gusta hacer. Los echo tanto de menos… Echo de menos verlos a todos, subirme a un escenario y actuar para ustedes", lamentó la intérprete en su mensaje.