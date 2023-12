El presidente Javier Milei advirtió este martes que si el Congreso rechaza el Decreto de Necesidad y Urgencia que anunció el 20 de diciembre llamará a un plebiscito para que la ciudadanía se exprese.

"Que los legisladores me expliquen por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente", exigió el jefe de Estado durante una entrevista con Luis Majul en LN+.



Milei cuestionó en duros términos a aquellos diputados y senadores que ya adelantaron que se opondrán al DNU y aseguró que "hay legisladores que buscan coimas".

"Esto apunta contra los corruptos, que buscan esa dinámica para vender votos, quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley", remarcó el mandatario y reivindicó que con el DNU los legisladores "no pueden morder" y es eso "lo que más les molesta".

"El problema es que no les gusta, pero no lo pueden decir abiertamente, o quieren hacer algún negocio con alguna ley y con el DNU no pueden morder", sugirió el mandatario.

Milei afirmó que "los argentinos de bien están dispuestos a hacer el esfuerzo" que implican las medidas económicas y explicó que el plan "no salió de un día para el otro" sino que recién se presentó "un tercio de las reformas" que se tienen previstas.

FUENTE: C5N.