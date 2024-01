La Justicia de Lomas de Zamora ordenó que con carácter "urgente" y "prioritario" se coloque un mecanismo de monitoreo electrónico para asegurar el cumplimiento del arresto domiciliario del futbolista Junior Benítez, quien se encuentra detenido acusado de ejercer violencia de género contra su expareja, una joven de 29 años que se suicidó en Año Nuevo, dos días después de que, según su padre, el jugador violara la prisión y fuera a buscarla a su casa de la localidad bonaerense de Burzaco.

La resolución fue adoptada el pasado miércoles por el juez Correccional 8 de Lomas de Zamora, Manuel Barreiro, quien rechazó un pedido del fiscal de juicio Hugo Daniel Carrion para que se revoque el arresto domiciliario del futbolista y que espere en prisión el juicio al que será sometido como acusado de ejercer violencia contra su ex, Anabelia Ayala, encontrada muerta el pasado 1 de enero en lo que se investiga como un suicidio.



La denuncia del fiscal

El pedido del fiscal fue realizado luego de que el pasado 2 de enero el padre de la joven, Juan Carlos Ayala, denunciara que el 30 de diciembre Benítez, pese a estar bajo arresto domiciliario, fue a su casa a ver a su hija a bordo de una camioneta negra, que quedó filmada detenida frente al domicilio familiar.

En la resolución judicial, a la que tuvo acceso Télam, el juez reseñó que el padre Anabelia informó y aportó filmaciones vía Whatsapp "del quebrantamiento de la medida dispuesta, manifestando que el encausado Benítez se ha presentado en el domicilio de la víctima en un vehículo, retirándose de dicho lugar junto a la misma, regresando horas más tarde en el mismo vehículo, permaneciendo notoriamente afectada su hija, quien se encerró en su habitación, siendo posteriormente hallada sin vida por ahorcamiento".

De acuerdo a las filmaciones aportadas, efectivamente una camioneta oscura buscó y luego dejó a Anabelia en la puerta del domicilio dos días antes de que fuera hallada ahorcada en la habitación de su casa, hecho por el cual se inició una causa caratulada "suicidio" en la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Almirante Brown.

De acuerdo a la presentación de Ayala, "sus vecinos observaron el momento en que Benítez se acercó a su domicilio en su vehículo y se fue con su hija", motivo por el cual el fiscal Carrion solicitó la revocación de su prisión preventiva y su detención, explicó el juez, quien no obstante rechazó el pedido.

"No ha quedado evidenciada por parte del cuestionado con el grado de certeza que la instancia requiere, la violación a las condiciones impuestas al momento de morigerar su prisión preventiva", expresó el juez, al considerar que no hay "certeza concreta que en ese vehículo se trasladaba el encausado, ni se advierte de las filmaciones aportadas, que se tratara de un rodado en el que habitualmente se trasladara el causante".

No obstante, agregó: "Lo cierto y concreto es que no podemos dejar de lado los dichos del Sr. Ayala y la situación que está atravesando (...) lo que me obliga a rever las pautas de control del arresto domiciliario que en su momento fue concedido".

En base a ello, Barreiro dispuso librar oficio a la Dirección Monitoreo Electrónico dependiente del Servicio Penitenciario Provincial "a fin de que con carácter urgente y prioritario determine su aptitud para instalar el sistema de monitoreo antedicho, momento en que se incluirá al enjaretado Benítez en la lista de morigerados, debiendo hacer saber a esta Judicatura una vez ejecutada la medida".

Este viernes, en diálogo con Télam, el abogado que representa a la familia de Anabelia, Rodrigo Tripolone, adelantó que presentará más pruebas para acreditar que Benítez violó la prisión domiciliaria, entre ellas una testigo que lo reconoció, en base a lo cual pedirá que sea enviado a la cárcel.

Días atrás, el padre de Anabelia culpó al jugador por el suicidio de su hija y reveló que al momento del hecho ella mantenía una videollamada con él.

"Él se la llevó la madrugada del 30 y mi hija volvió al otro día con los ojos hinchados y se encerró en su habitación. Después de eso, no quiso salir más", manifestó conmovido Juan en diálogo con Télam.

Para Ayala, "Benítez tuvo cien por ciento la culpa de lo sucedido" y pidió que "se haga justicia" por la muerte de su hija.

Es que, según el hombre, tras la muerte de Anabelia recibió un audio de familiares de Benítez en el que indicaban que el exjugador de Boca mantenía una videollamada con su hija mientras se quitaba la vida.

En dicho audio, al que tuvo acceso Télam, se escucha la voz de una mujer que dice: "Nosotros no llegamos a brindar. Corte, no brindamos porque ella tenía una aplicación por la que Junior estaba viendo cómo la piba se colgaba".

Al respecto, fuentes judiciales dijeron que se investiga lo ocurrido y que se secuestró la tablet que era utilizada diariamente por Anabella, con la cual sus familiares sostienen que se comunicaba constantemente con el jugador.

Cuatro hechos de amenaza a la familia

Benítez está acusado por "coacción agravada por el empleo de arma en concurso real con daños, amenazas y desobediencia", por cuatro hechos de amenazas a la familia de su expareja.

Los episodios comenzaron a ocurrir el 17 de enero de 2021, cuando, de acuerdo a la acusación, el imputado amenazó con un arma de fuego a su exsuegro y prendió fuego algunas pertenencias de su expareja.

El segundo hecho fue el 16 de enero de 2021 cuando "en un contexto de violencia de género" destruyó la "totalidad de archivos contenidos en la notebook propiedad de la familia Ayala sin contar autorización para ello".

En tanto, el 28 de febrero del 2022, según la fiscalía, Benítez desobedeció la restricción de acercamiento de 300 metros y amenazó a los exsuegros y su excuñado con frases como "vos me denunciaste, vos me hiciste meter en cana, te voy a matar".

Finalmente, el 18 de marzo de 2022, Junior volvió a incumplir la perimetral y amenazó con un cuchillo a su exnovia para que le abriera la puerta de su casa, pero como ella se negó él le dañó las cuatro llantas del auto del exsuegro.

En aquel momento, un informe victimológico realizado a Anabelia determinó que "posee indicadores propios de las víctimas de violencia de género, así como que la misma se encontraba expuesta a continuar sufriendo hechos de estas características por encontrarse inmersa en un círculo de violencia".