El encuentro que tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa de Gobierno fue encabezado por el jefe de Gabinete, José Daniel Álvarez, junto al ministro de Gobierno, Pedro Luxen; acompañaron los titulares de las distintas carteras.

En ese contexto, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Gutiérrez, destacó que en esta oportunidad apuntó fundamentalmente, a poner en valor lo que interesa del Ministerio de Trabajo y a sus trabajadores. “Como lo dije en la exposición son los que reciben a toda la fuerza laboral de la Provincia o al mundo del trabajo de la provincia, ya sea público o privado”, agregó.

A la vez, comentó que “una misión que nos encomendó el Gobernador, tiene que ver con las paritarias de la actividad pública y que la vamos a hacer como corresponde, ordenadamente, con un formato nuevo que va a romper paradigmas”. En ese sentido, remarcó que serán mucho más dinámicas. “Que los trabajadores tengan certezas, porque a pesar de que uno les dice que lo va hacer, tenemos sendas reuniones, pero algunos se van con algunas dudas, entonces las certezas se las vamos a dar a partir del armado de unas paritarias que van a ser novedosas”, agregó.

En cuanto a la novedad que presentarán de ahora en más las paritarias, Gutiérrez, indicó que la misma tiene que ver con la estructura y con el formato de la discusión. “Nosotros a pesar de que muchos gremios ya tienen mesas de trabajo, vamos a fortalecer esas mesas para que cuando lleguemos a la audiencia propiamente dicha de la paritaria, lleguemos a firmar lo que, en esas mesas de trabajo, justamente se trabaje. Y de la misma manera con la paritaria salarial, porque aparentemente lo que se venía haciendo es que se desdoblaron las paritarias, en salarial y laboral. Vamos discutir todo de la manera que lo tengamos que discutir, obviamente con responsabilidad y respeto”, explicó.

Otro punto al que se refirió, el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, es la superpoblación de personal. Al respecto, señaló: “Esto tiene que ver con que hay mucho personal, y el gran tema es que hay muchos trabajadores que estaban en forma precaria, yo le llamo contrato basura”.

“Comentaba una secretaria del área de Cultura, por ejemplo, que ahí hay personal que está como monotributista hace ocho años, hay otros que están contratados hace diez años, hay otros que eran UR (Unidad Retributiva) y que ahora pasaron a contrato, y todas esas cosas que no es un formato laboral efectivo ni un trabajo digno, más allá de que cobraron 120 o 180 mil pesos, a la actualidad. A esos monotributistas que tributan por sí, que no es un trabajo encuadrado en un convenio colectivo y que no tiene estabilidad, les decimos que no pierdan el contacto, que hay trabajo en la actividad privada, que vamos a generar más trabajo todavía por el formato del 70/30 que ahora lo vamos a pasar a 90/10, eso tiene que ver con que el 90% de los trabajadores de la Provincia deben ser santacruceños, o deben vivir en la Provincia de Santa Cruz, entonces, va a haber muchísimo trabajo en la actividad privada”, expuso.

En cuanto al Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz (ISPRO), manifestó: “El mismo depende de este ministerio, pero antes parecía un apéndice y hoy lo que estamos haciendo es interrelacionando las administraciones, unificándolas, y haciendo un trabajo en conjunto de verdad, para que la cartera sea un Ministerio de Empleo y Seguridad Social de verdad. Más allá de que todos los trabajadores públicos están asegurados a través del ISPRO, nosotros queremos darle un plus para que también se sientan atendidos cuando tienen una dificultad y que podemos trabajar en forma mancomunada”.

Para finalizar, Gutiérrez expresó: Ha sido una jornada extraordinaria, sí con un mensaje claro de que queremos, y vamos a ser un gobierno que va a estar de cara a la gente y que de verdad tenemos que dar respuesta porque nos hemos comprometido a eso.