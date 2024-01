Retiraron de uno de los palcos a una persona que insultó a diputados

El debate en la Cámara baja de la ley "Bases" tuvo este miércoles un momento de tensión cuando diputados de varios bloques pidieron desalojar a una persona, presente en uno de los palcos del recinto, que propinó insultos a legisladores mientras hacían uso de la palabra..

"Arriba de la pantalla hay una persona que le propinó un insulto directo a (la diputada nacional del Frente de Izquierda Miryam) Bregman. Hasta que no se retire no podemos seguir sesionando", avisó el jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, en referencia a un hombre que gritaba e insultaba desde uno de los palcos.

Ante esa situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pidió "a todos los presentes, los que están en las gradas y diputados, que seamos respetuosos entre nosotros".

"Todos tenemos derechos a opinar. Respetemos el uso de la palabra", exhortó Menem ante el murmullo y los gritos que se escuchaban en el recinto y que impedían a los diputados hacer uso de la palabra, en el marco del lapso otorgado para las cuestiones de privilegio.

"Trajeron barras a las gradas para insultar a los oradores", aseguró la diputada de UxP Cecilia Moreau, al sumarse al planteo para que las autoridades de la Cámara retiren a la persona que había insultado a los diputados que estaban exponiendo.

Menem se comprometió a que esa situación no se volvería a repetir, pero Martínez reiteró su planteo, al igual que la diputada de UxP Ana María Ianni, a quien le tocaba hablar a continuación por una cuestión de privilegio.

A ese pedido se sumó la diputada de la UCR Carla Carrizo, quien destacó que las sesiones informativas se habían desarrollado sin problemas y observó que esa persona, a quien aún no se pudo identificar, la había agredido también a ella y a la diputada de Hacemos Coalición Federal Margarita Stolbizer, entre otros legisladores.

"No es un emprendedor, es un agitador profesional. Vino a romper. No podemos tener fuerzas de choque en la Cámara", reclamó Carrizo.

También la diputada del PRO Silvia Lospennato sugirió: "Ya han sido claras las expresiones de muchos legisladores que se vieron ofendidos. Le sugiero, presidente, que invite a esta persona a retirarse del recinto".

Ante esa situación, Menem anunció que le pedía a la seguridad que "le solicite a la persona que se retire y continuamos la sesión. Les pido que lo hagamos de la manera mejor posible. Podemos continuar", luego de casi 10 minutos de interrupción en el recinto.

"No lo escuché, si lo escucho lo voy a retirar en el acto. Voy a cumplir con todas las normas del respecto. No voy a pedir el VAR. Si vuelve a ocurrir alguna irregularidad, les pido que me respeten en mi autoridad. Yo me voy a ocupar, mi autoridad la voy a ejercer", reiteró Menem, ante la insistencia de los diputados.

Previamente, la diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda-CABA) cuestionó al presidente Javier Milei "por sus dichos, habló de coimas, valijas y valijeros", y afirmó que el mandatario "habló del tabaco, biodisel, aceite... No podemos comenzar esta sesión como si no pasara nada. A algunos les gusta hablar de lo institucional y gobernabilidad, pero sabe, señor presidente, que las consecuencias de esas coimas y esas valijas las paga el pueblo trabajador".

Al finalizar su exposición, y en medio de algunos gritos, Bregman se levantó de su asiento y señaló a la persona que había insultado y gritado desde arriba de uno de los palcos, la cual fue desalojada finalmente por la seguridad de la Cámara.

Antes, varios diputados habían presentado cuestiones de privilegio contra el presidente Milei, el propio Menem "por no constituir la comisión bicameral de DNU" y al ministro de Economía, Luis Caputo, por no concurrir al Congreso a explicar los alcances de las medidas.