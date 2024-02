El gobernador Claudio Vidal, acompañado por integrantes del gabinete provincial, encabezó el acto oficial en la localidad de Los Antiguos que celebró su 76 ° Aniversario. Durante el encuentro, el primer mandatario santacruceño dialogó sobre la realidad santacruceña y, en particular, de las localidades de la provincia.

En primera instancia, recordó: “La verdad que todos conocemos la triste realidad que enfrenta nuestro país, nuestra provincia y cada una de las localidades. Situaciones de poco agrado, situaciones complejas E incertidumbre. Y la verdad que ante esto que está sucediendo, nosotros como gobierno, como equipo de trabajo, lo que no podemos hacer es dejar de proyectar, de asumir nuestros compromisos, de trabajar”.

Seguidamente, habló sobre la difícil situación de la provincia y los entes del Estado, centralizados y descentralizados, al remarcar la situación económica que atraviesa la Caja de Servicios Sociales y el déficit operativo de Servicios Públicos que hoy ronda en más de 5.000 millones de pesos por mes.

Aseguró que “si vemos todo esto, tiene una respuesta y la respuesta se resume a la dejadez, al estado de abandono y algo que en este gobierno hemos tomado la firme decisión en combatir y exterminar, basta de corrupción, no se puede robar más”.

En este punto expresó. “Que no funcionen los hospitales, que nuestras escuelas no tengan calefacción, que los estatales no tengan mejor salario, eso significa que alguien hizo una mala utilización de los recursos económicos. Y esto lo digo con total claridad y firmeza, porque las auditorías nos informan que se ha hecho desastre en la Administración Pública”.

La decisión de este gobierno, continuó, es “trabajar para todos, trabajar entre todos, generando políticas que realmente sean las que el pueblo santacruceño necesita, con tres pilares fundamentales: la educación, el trabajo y la producción, sabemos qué es lo que tenemos que hacer”.

Destacó el equipo de trabajo del Gobierno Provincial y señaló que, entre los objetivos, “vamos a explotar realmente lo que tenemos como recursos, de forma responsable, pero siempre mirando la posibilidad de generar el beneficio en común”.

“Quiero poner a mi provincia de pie y para eso tenemos que volver a la base, que es la educación. Realmente me duele en el alma ver la situación de cada uno de los establecimientos públicos educativos de la provincia”, agregó luego.

El anuncio

En este punto, el gobernador indicó que, “es por eso que, haciendo un gran esfuerzo, hemos tomado la decisión de dar respuestas a un reclamo genuino y que vengo escuchando hace muchos años, la construcción del gimnasio de la Escuela Secundaria N° 15”.

Se trata, explicó, de “una obra que comenzará a partir de los primeros días de marzo y, esta vez, incentivando nuevamente a recuperar la cultura de trabajo y a demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma, en beneficio siempre de la comunidad y con total transparencia”.

Mencionó que solicitó a la intendenta de Los Antiguos, Zulma Neira, que conforme los equipos de trabajo porque “creo en la capacidad productiva de nuestros trabajadores”. Seguidamente, detalló: “Nosotros desde el gobierno nos encargaremos del diseño, de los materiales, pero le solicito al municipio, a este municipio y a todos los municipios, que pongamos en valor la mano de obra calificada que tenemos en cada uno de nuestros pueblos. Tenemos que terminar con esto que se generó en los últimos años”, sentenció.

“Estoy totalmente convencido de que es la única forma de salir adelante. Los que hacen política deben hacer política para generar el bien común con honestidad, con transparencia, con mucho esfuerzo y dedicación. Y los demás, todos a trabajar, todos a producir y todos a trabajar por el bien común de esta provincia”, cerró Vidal.