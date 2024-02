Municipios de todo el país no pueden imprimir licencias de conducir: el motivo

La Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Secretaría de Gobierno, informó que nuevamente se dificulta la entrega de licencias nacionales de conducir por falta de insumos. Ocurre que otra vez el Gobierno Nacional, a través de la ANSV, interrumpió la provisión de los kits con plásticos y tintas necesarios para la confección de los carnets.

Por ello se decidió otorgar autorizaciones provisorias, a la espera de una pronta normalización, aclarando en este sentido que el Municipio de Río Gallegos no puede comprar directamente los kits sin pasar por la Agencia, por lo que depende exclusivamente del Gobierno Nacional.

En todo el país

Esta situación está afectando a todas las localidades de la Argentina, aunque algunas cuentan con insumos por emitir una menor cantidad de plásticos pero en general en toda la jurisdicción nacional se ve interrumpida la entrega de licencias.

Cada kit sirve para la confección de 700 licencias, por lo que apenas entren insumos, la Dirección de Tránsito convocará a los usuarios con autorizaciones provisorias a acercarse para obtener su carnet definitivo.

Excede al Municipio

La secretaria de Gobierno Sara Delgado explicó que esta situación es ajena al Municipio, que no puede entregar licencias propias ni comprar los kits directamente sin pasar por la Agencia Nacional, y dijo que la falta de insumos “tiene que ver con los efectos de las medidas económicas que nos plantea la Nación. Al desregularizarse precios, los kits que tienen componente dolarizado, no tienen un costo establecido actualizado y por esa razón no nos envían”.

Por ello, pidió paciencia a la población y destacó el trabajo que está realizando el personal de la Dirección de Tránsito para atender las demandas de cada uno de los vecinos de la ciudad que necesitan su licencia de conducir.