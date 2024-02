Sebastián Puig: “El derecho a la Universidad Pública es irrenunciable”

Puig sostuvo que el inicio de este proceso se dio con el DNU de diciembre y que estas “son las primeras consecuencias. Y desde la facultad no podemos no referirnos a ello, por eso tuvimos una reunión extraordinaria con nuestro Consejo Directivo donde expresamos nuestra posición”.

“Nosotros entendemos que esto comenzó el año pasado con el DNU”, dijo por el congelamiento del presupuesto. Agregó que “lo que estamos viendo no es más ni menos que las primeras consecuencias de ese DNU, no podemos no referirnos a eso. En esta Facultad Regional convocamos el 21 de diciembre al Consejo Directivo en una reunión extraordinaria y generamos una resolución”.

Puig explicó que “el presupuesto es el mismo del 2023, que cuando hacemos un análisis más fino es el mismo del 2022 mejorado, así que ni siquiera es el presupuesto. Lo único que estamos recibiendo son las partidas salariales. Ante esto, cada uno hace frente como puede. Nosotros con fondos propios estamos pudiendo afrontar gastos de funcionamiento, luz, gas, seguridad, mantenimiento, pero hay proyectos que han quedado parados”. Aclaró que con este presupuesto la universidad llega solamente hasta abril. “No alcanza solo con que nos paguen el sueldo, se necesitan insumos, laboratorios funcionando y después de mucho tiempo habíamos logrado tener el edificio y los laboratorios en condiciones, porque la educación pública es la que garantiza la ciencia y la investigación”, afirmó.

Panorama a futuro

“Nosotros estamos pre-inscribiendo a los alumnos, porque en realidad no sabemos cómo va a evolucionar el año. Lo que sí sabemos es a lo que no vamos a renunciar, porque el derecho a la Universidad Pública es irrenunciable. Creo que el derecho a la universidad pública es irrenunciable”, sostuvo.

Cuestión Colectiva

“Esto no es solo un problema de la UTN o la UNPA, esta es una cuestión del sistema universitario argentino”.

“No es solo la cuestión salarial”

Por otro lado, Puig dijo que la educación en la región siempre fue de excelencia y criticó que lo primero que se ataca es la educación. Esto, según el decano, tiene que ver “con un tema de sometimiento. El pueblo que sabe es un pueblo libre. “Nosotros estamos tratando de que la Universidad vaya hacia donde están las personas, y eso lo hacíamos con recursos de la facultad, no con presupuesto universitario ni aporte del tesoro nacional. Es decir, lo hacíamos con lo que nosotros íbamos generando, pero eso se está complicando, porque no es solamente tener la facultad acá, es el transporte público, es la posibilidad de la conectividad, tienen un montón de cuestiones que ver”.