Cómo funcionará la "canasta básica energética" para ayudar a los más vulnerables

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, sostuvo este viernes que “el Estado tiene que dar cobertura a los sectores vulnerables” y explicó cómo funcionará la "canasta básica energética" a través de la que se subsidiarán los consumos indispensables de este segmento de la población.

Además, apeló al "uso responsable" de la energía, al referirse a la entrada en vigor de los nuevos cuadros tarifarios del servicio de las distribuidoras eléctricas que operan en el Área Metropolitana (AMBA) Edenor y Edesur, que oscilan entre el 65% y el 150%.

"El Estado tiene que dar cobertura a los sectores vulnerables para los consumos indispensables, que va a ser el subsidio a la demanda a través de canastas básicas energéticas, según la cantidad de integrantes que tenga el grupo conviviente y la zona del país donde viva", explicó Rodríguez Chirillo a Radio Mitre.

Agregó que "cuando esa canasta de consumos indispensables, en su conjunto, represente el 10% del ingreso que tiene el grupo conviviente, el Estado va a salir a cubrir el diferencial de lo que le cuesta".

El funcionario aclaró que abarca tanto a la electricidad como al gas y reiteró que "el Estado tiene que salir a subsidiarlos sólo si el consumo indispensable les supone un porcentaje superior a 10%".

El asunto de la canasta básica energética va a tratarse el próximo 29 de febrero en una nueva audicencia pública.

Asimismo, el secretario de Energía sostuvo que "hay que concientizar a la gente de que la energía cuesta y hay que pagar por ella y cuidarla, hacer uso responsable del consumo", al tiempo que remarcó que desde el Gobierno se deben hacer "programas de eficiencia energética" tendientes a "ayudar a que se promueva la eficiencia energética en pymes o comercios".

Según Rodríguez Chirillo, las tarifas estaban "totalmente pisadas", lo que consideró como "un error por querer pretender conseguir competitividad en pymes, empresas e industrias, ya que eso no se consigue con tarifas que no reflejan el costo porque llega un momento que al no haber inversión crece la demanda y la gente gasta sin preocuparse cuánto".

"Hoy la gente y las empresas se van a preocupar por la eficiencia energética y el Estado en distinguir que cuando el kilovatio se usa sea para el consumo final", puntualizó.

Seguidamente, indicó que "ahora los comercios se tienen que preocupar por el ahorro de la energía" y "deberán tomar medidas para un consumo más eficiente".

Para ello, el funcionario anticipó que "el Gobierno está haciendo programas para que pymes y comercios reconviertan sus equipamientos eléctricos para obtener mayor eficiencia y ahorro, sumado al comportamiento, porque esto va a suponer un cambio de conducta y comportamiento".

Además sostuvo que "la tarifa es el pìlar fundamental a partir del cual funciona el sistema y del cual atraemos inversiones, que las necesitamos", y subrayó que "el sector energético no sólo tiene potencial para crecer, sino que va a ser la base para el crecimiento de otros sectores, con lo cual la tarifa tiene que reflejar el costo del suministro y el costo más eficiente".

Por otra parte, Rodríguez Chirillo manifestó que "a fin de mes" se va a hacer una audiencia pública por los nuevos aumentos para los usuarios calificados N2 y N3, mientras que "a los N1 y al resto de los usuarios ya se está reflejando lo que cuesta la generación, el transporte y la distribución".

También comentó que antes de ser Gobierno ya preavisaban de la "vulnerabilidad" del sistema eléctrico, "producto de dos décadas de ir llevando a un cambio de modelo que mostró su agotamiento".

Por último, remarcó que "a comienzos de marzo se va a abordar la recomposición tarifaria del gas", sobre lo cual le consultaron si va a ser 150% y en dos meses, pero el secretario de Energía se limitó a decir que "todavía no está determinado el aumento, incluso se está viendo el diseño de la tarifa".

"Nos estamos concentrando en fortalecer la autosuficiencia económico-financiera del sector porque el Estado no tiene más dinero. Si nos acompaña la macroeconomía, va a haber posibilidad para invertir en generación y transporte", concluyó el funcionario.

FUENTE: Télam.