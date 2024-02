Mario Markic visitó el Centro de Interpretación y Planetario de Parque Patagonia

Oriundo de Río Gallegos, el periodista y actual secretario de Estado de Turismo, se enfrenta al desafío de consolidar el turismo en Santa Cruz, como una real herramienta, “es un momento bisagra, con muchas dificultades económicas”, explicó. “el gobernador Claudio Vidal considera que el turismo es una herramienta, una llave para generar divisas y empleos turísticos", por lo que -explica- “tenemos que, apelar por sobre todas las cosas a la inteligencia, a la ocurrencia, a la creatividad y a la inspiración”.

En este paso por el Parque Patagonia, Markic visitó el nuevo Centro de Interpretación y Planetario Elsa Rosenvasser Feher, recorrió el sendero Tierra de Colores y fue hasta los balcones del Cañadón Pinturas para admirar sus majestuosos paisajes. Matías Treppo, el Intendente de Perito Moreno, Carina Bosso, Intendenta de Gobernador Gregores y Horacio Padin Director de servicios turísticos de la Provincia y Rocío Navarro, Coordinadora de Comunidades de Parque Patagonia, acompañaron a Markic en esta visita.

Markic comentó que había visitado Cueva de las Manos en otras oportunidades, y la última había sido en invierno, y explicó que “ahora, obviamente tiene otros colores, sin las rejas que antiguamente tenía, se ve elegante. Lo han hecho muy apropiado como para que la gente vaya y lo disfrute”.

Sobre el Planetario y Centro de Interpretación que construyó la Fundación Rewilding Argentina, lo describió como “de una fineza, de una elegancia, está como sumergido dentro del cañadón, disimulado, o sea que no rompe con el paisaje, y adentro es modernísimo, se nota que hubo mucho profesionalismo al hacerlo”.

Markic remarca las bondades con las que contaron las anteriores administraciones, porque “tenían muchos recursos disponibles, y entonces había todo un desarrollo de la difusión de las cosas que teníamos en la provincia. Y está bien, evidentemente, porque tanta inversión dio resultado, porque hoy tenemos cerca de 800 mil personas por año entre el Glaciar Perito Moreno y el Chaltén”.

El secretario de Estado remarca que "el resultado fue generoso, con base en la erogación que hubo” pero reconoce que existía una belleza natural “que estaba siempre ahí, solo faltaba descubrirla y naturalmente potenciarla", agregó. "Yo voy a trabajar mucho y voy a poner el acento en la exploración y el redescubrimiento de otros destinos que se cree que no son tan portentosos naturalmente. Hablo del resto de la zona cordillera, la Cueva de las Manos, la Ruta 41, Los Antiguos, Lago Posadas", continuó. "Siendo tan hermoso, todos esos lugares tienen un problema de conectividad porque hay que andar 800 kilómetros, digamos, recorrerlos”, reconoció. "Pero yo voy a tratar de hacer justicia con esos destinos, también con la costa".

En cuanto al potencial económico del turismo, fue claro: "Para mí, el turismo es un negocio que necesitamos impulsar de manera sostenible". Reconociendo los desafíos logísticos, que no son nuevos, como la falta de infraestructura vial, el secretario de Estado subrayó la importancia de promover inversiones y mejorar la oferta turística en la región.

En su estrategia para promover el turismo, el secretario de Estado de Turismo, reveló que está en conversaciones con líneas aéreas para gestionar el aumento de la conectividad y atraer eventos de relevancia internacional, expresó con entusiasmo.

Para la actual gestión, según lo que Markic interpreta, no se puede lograr nada sin trabajar con el turismo. “Tengo que generar negocios, para mí no hay otra alternativa y por eso estoy y acepté el desafío, porque es la manera que tenemos en la provincia por esta escasez de recursos, pero yo creo que todos nos podemos poner de acuerdo, sentarse todos los actores en la mesa común de la concordancia y vamos a saber cómo aprovechar mejor la naturaleza sin dañarla y buscar cómo hacemos que mucha más gente conozca y disfrute de los beneficios de cosas que no se encuentran en otras partes del mundo”.

Concluyendo la entrevista, Markic reiteró su compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción del turismo responsable: "Ojalá que podamos trabajar juntos para hacer realidad estos proyectos y mantener viva esta pasión por nuestra tierra", señaló.