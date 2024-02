Se presentó el programa “Sendas Seguras”

Este sábado el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, acompañado por su cartera municipal, realizó la presentación del programa “Sendas Seguras”.

El mismo es impulsado por la dirección de Servicios Generales con la colaboración de la dirección de Tránsito Municipal consiste en la intervención de 63 establecimientos educativos donde se hará limpieza de cordones, pintura y marcación de sendas peatonales, marcación de espacios reservados para las paradas de colectivos, colocación de cartelería preventiva y reducción de velocidad, entre otros.

En este marco, la secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Río Gallegos, Natalia Quiroz, expuso: “Desde la división de señalización siempre están los chicos trabajando y se comenzó hace un día asegurando la señalización y en la ciudad tenemos más de 60 escuelas y para nosotros es fundamental trabajar en conjunto para tener la seguridad en ingresos y egresos de las instituciones”.

Y agregó: “Siempre se está trabajando, hay mucha gente comprometida, sabemos que Rio Gallegos es una ciudad muy grande y es muy importante resaltar esta inquietud y necesidad de los padres y es nuestro aporte de la secretaria”.

Por otra parte, el jefe comunal, Pablo Grasso, tomó la palabra y explicó: “El orden que tenemos es terminar una cosa para continuar con otra y este tipo de trabajo marcan otro acompañamiento que es el orden vehicular que hay en distintos puntos de la ciudad, ojalá podamos trabajar en conjunto con el gobierno provincial para poder dividir las áreas para que la policía se encargue de un área y nosotros de otra y poder evitar entre todos accidentes y embotellamientos”.

De igual manera, indicó: “Todos tienen que poner algo, no hablo de recursos económicos sino técnicos, de tiempo, de responsabilidad para hacer una ciudad entre todos y nosotros necesitamos seguir manteniendo una ciudad con recursos propios porque no tenemos ayuda del gobierno nacional ni provincial y eso no va a ser una excusa para que los funcionarios puedan hacer su trabajo”.

Seguidamente, aclaró: “Nosotros estamos invirtiendo 180 millones de pesos en combustible para recorrer la ciudad, tenemos un parque automotor deteriorado y eso no implica que sigamos creciendo y esto lo hacen los trabajadores con el apoyo de las decisiones políticas ya que esto es una decisión política”

Respecto a los impuestos, Grasso manifestó: “Tenemos que volver a trabajar en la recolección diferenciada y contarles a los vecinos donde están los recursos cuando hacen el aporte con el pago de impuestos, siendo nosotros la ciudad Patagonia que menos ha aumentado los impuestos municipales porque sabemos la dificultad económica que tiene la ciudad, pero nosotros nos valemos por nuestros propios recursos y acá acompañamos el proceso de los vecinos”.

