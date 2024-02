El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, dialogó con el ex secretario de Energía de Tierra del Fuego, Moisés Solorza, tras darse a conocer que gobernadores patagónicos crearán una empresa de energía propia para la Patagonia.

“Estamos viviendo, los patagónicos otra vez, un ataque inesperado por parte de quien debiera llevar paños fríos en los conflictos, hay una clara intención del gobierno nacional de un ahogo y aplicar un escarmiento con quien no se alinea con las policitas que se quieren plantar a través de Twitter”, expuso.

De igual manera, detalló: “Hoy el gobernador de Chubut es el blanco de ataque, pero es para todos los que no convalidan lo que dice el presidente, frente a esto, la conformación de una empresa de energía es producto de la ineficacia de la política nacional con respecto a la energía e hidrocarburos”.

Y agregó: “La creación de una empresa puede satisfacer de algún modo y sale a cubrir el rol que el Estado Nacional no está dispuesto a cumplir con la estrategia actual”.

Seguidamente, aclaró: “Si los gobernadores nucleados pueden administrar los recursos con energías provinciales como tiene Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se puede plantear una estrategia que satisfaga los intereses de los patagónicos y es muy importante para la región”.

Tras ser consultado por la autonomía de los pueblos que expresaba el presidente, concluyó: “No se ve un rumbo delineado por el Estado Nacional, no veo un plan federal de energía e hidrocarburo, veo peleas por Twitter, denuncias, amenazas, no veo una estrategia para saldar las deudas históricas de acuerdo a las necesidades de nuestro pueblo y no creo que sea el rumbo de lo que necesita el país en este momento”.