Tras la eliminación del Fondo Compensador del Interior para el Transporte que determinó el gobierno nacional a comienzos de este mes de febrero, donde "se reduce el subsidio a las empresas para priorizar la asistencia a los usuarios", el Municipio de Río Gallegos organizó, a lo largo de la semana pasada, la inscripción y registración de usuarios de Tarjeta SUBE.

La iniciativa tiene como objetivo alcanzar a la mayor cantidad de usuarios posibles, ya que, según informó la secretaria de transporte de la Nación: "Las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE. Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55 % de la tarifa del boleto del transporte público”, remarcando que “la decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”.

El operativo “Registrá tu Sube” se realizó en la sede central del municipio donde se acercaron pensionados, ex combatientes de la Guerra de Malvinas, personal doméstico, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo, usuarios de la beca Progresar, de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, además, los del Monotributo Social y Pensiones No Contributivas. Quienes estén encuadrados en cualquiera de estos grupos mencionados, pero que no hayan podido asistir durante los días habilitados, podrán adquirir o registrar su SUBE en las oficinas municipales de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Los interesados deben presentarse con la tarjeta y el DNI.

Desde el ejecutivo municipal, confirmaron a TiempoSur que desde el miércoles anterior "se acercaron casi 400 personas a registrar su tarjeta SUBE". De las personas alcanzadas, comentaron que "no todas son sujeto de derecho de algún subsidio", contexto en el cual "entre quienes, si puedes acceder al descuento del 55%, jubilados y pensionados ha sido el grupo en el que más demanda hubo".

Por último, remarcaron que "se recibieron muchas consultas respecto del boleto estudiantil, sobre el que todavía no hay novedades, pero hoy muchas expectativas por el inminente inicio del ciclo escolar 2024".