Héctor Stefani: “De esta crisis no se sale con economía, se sale con política”

El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, dialogó con el diputado nacional del PRO por Tierra del Fuego, Héctor Stefani que comentó su posición ante el ajuste nacional y lo ocurrido con el gobernador Ignacio Torres.

“Es una situación complicada, no es fácil de resolver, sobre todo porque la Argentina tiene pendiente la coparticipación federal y El congreso tiene que dictar una nueva norma de coparticipación”, explicó.

Y agregó: “La coparticipación federal debería ser la herramienta que resuelva estos problemas porque se reparten los recursos y cada una de las provincias tiene que tener autonomía, no puede ser que dependan del Gobierno Nacional”.

De igual manera, aclaró: “Esto no se resuelve en el Congreso porque es imposible, porque es un país altamente unitario y centralista y lo de Nacho Torres termina siendo una expresión de deseo, pero no le va a resolver los problemas a los chubutenses”.

En este marco, detalló: “No importa quién es el presidente, la Argentina tiene que tener una estrategia de desarrollo nacional. Es un país ultra rico, pero nos falta, de esta crisis no se sale con economía, se sale con política y no está funcionando hace 40 años”.

Por otra parte, tras ser consultado por las declaraciones del gobernador de Tierra del Fuego, indicó: “Tierra del Fuego tiene recursos, pero el gobernador no ha hecho nada y no me gustaron sus declaraciones para nada porque este presidente no se metió con Tierra del Fuego y me parece una imprudencia total”.

Por último, respecto al futuro discurso de Javier Milei el próximo 1 de marzo, manifestó: “Lo voy a escuchar con mucha atención, según la información que manejamos va a ser un discurso donde va a develar algunas cuestiones relacionadas a la corrupción”