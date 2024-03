Pablo Grasso: “Basta de violencia política, hay que defender a la gente”

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, dejó inaugurado el 76° Período Legislativo del Concejo Deliberante capitalino.

Ante los presentes, el titular del Ejecutivo Municipal, empezó: “Vengo una vez más a cumplir con lo dispuesto por la Constitución, que no solamente es inaugurar el periodo de sesiones ordinarias de este Concejo Deliberante, sino también a dar cuenta del Estado de la Municipalidad”.

En este marco, se refirió a cada una de las secretarías de las que depende el municipio y comenzó con la de Obras Públicas: “Hoy, tenemos un gobierno nacional que no cree en el Estado, que ataca a las provincias, que nos quita recursos y nos paraliza toda obra pública y nosotros en 2023 logramos la obra de la red cloaca conocidas por todos los vecinos, pusimos en valor la Laguna Ortíz, obras de pavimento, el acceso a la vivienda, frente a esta situación nosotros vamos a seguir con el proceso de entregas, el hito de la calle 13, 22, logramos una deuda histórica con los vecinos, llegamos a madres a la lucha y vamos a seguir en otros barrios de la ciudad con el acceso a la tierra, por eso creamos el PRIOT que benefició a 600 riogalleguenses”.

Seguidamente, respecto a la secretaría de Hacienda, detalló: “mejoramos las instalaciones y brindamos mayor comodidad a nuestros contribuyentes, nuevos puntos de atención, nuevo espacio de atención al público en las calles 13 y 44 del barrio bicentenario, mejoramos las instalaciones y brindamos mayor comodidad a nuestros contribuyentes. Firmamos convenios para dar facilidades de pago con mayores plazos y condiciones a menor costo financiero, recaudación por medios digitales, cancelación de impuestos a través de medios digitales, en el 2023 la paritaria con el SOEM contempló las expectativas y el próximo martes tendremos la paritaria para discutir con los trabajadores su salario”.

En relación al a secretaría de Coordinación Ejecutiva, expuso: “La Muni en tu Barrio, relevamiento de los hogares y en tiempo de noticias faltas, donde se Tergiversa lo que sucede, donde están los que gobiernan por Tik Tok o Twitter, en Río Gallegos construimos una forma de informar que pone el eje en la voz de cada vecino”.

Sobre la secretaría Legal y Técnica, detalló: “En el vaciadero aumentamos un 50% de la cantidad de material recuperado y vemos una suba en términos de recolección diferenciada, se intensificaron los controles y los programas de fumigación y hemos trasladado el vaciadero, no se está trabajando a cielo abierto y no hacemos contaminación a nuestro mar. Con respecto a los programas tuvimos el Reciclá y Viaja fortaleciendo las políticas ambientales”.

Por otra parte, sobre la Secretaría de Gobierno, manifestó: “Creamos la dirección general de Seguridad y Protección, contamos con la dirección de Transito que se pudo normalizar el tránsito. Vamos a crear un área de prevención y articulación de la seguridad ciudadana y en breve vamos a lanzar una convocatoria interna para crear una guardia urbana. Nuestro Centro de Monitoreo nos permitió el esclarecimiento de varias causas y en nada de eso pensó la oposición cuando disfrazada de ‘vecinos autoconvocados’ judicializó la obra y quiso dejar a Río Gallegos sin este avance”.

Respecto al transporte público, Grasso señaló: “En la ciudad tenemos 260 taxis, 100 remises y 20 transportes escolares. A todos ellos le hemos dado respuesta cada vez que lo solicitaron. Tenemos contemplación del contexto actual y tenemos negociación paritaria abierta y transparente y Hoy llevamos adelante una verdadera pelea por el transporte público”.

Y agregó: “Vamos a pelear por cada obra pública que teniamos proyectada y una es la terminal de transporte”.

Respecto al cementerio, indicó: “Con la apertura de la Sala Velatoria Municipal, las familias en situación de pobreza pueden despedir a su ser querido en condiciones dignas y La segunda etapa de este proyecto es la capacitación del personal para cumplir con el servicio completo Y ampliar el horario de atención y avanzaremos en la instalación y traslado del horno crematorio”.

Sobre la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia: “Esta secretaria forma parte del corazón de la gestión. Nuestros pibes y pibas no son el futuro sino el presente es un área invenida por la justicia, desmantelada, sin profesionale sy con trabajo precarizado. El municipio volvia a violentar a los niños y niñas que estaban en el sistema al alojarlos en hogares sin condiciones minimas y abordamos más de 1.890 situaciones”.

Respecto al parque de la Niñez y el departamento de la Casa de la Juventud, aseveró: “¿se acuerdan qué decian los medios y la oposición cuando se conocieron las imágenes de los primeros camiones que llegaron con los juegos? Un parque creado y atendido por trabajadores municipales donde van los pibes del barrio jardin y del madres a la lucha y en el departamento de la Casa de la Juventud implementamos distintas disciplinas artísticas y culturales”.

Por otra parte, se refirió a la secretaría de Salud Pública: “Se incorporó como documento obligatorio de entrega gratuita la libreta sanitaria materno infantil y del adolescente, vamos a ampliar el fortalecimiento del primer nivel de atención con incorporación de médico especialista en cardiología, vamos a poner en valor de los centros de atención primaria de la salud y la apertura de nuevos espacio de atención en las instituciones municipales”.

En relación a la secretaría de Turismo, aclaró: “Cuando asumimos dijmos que esta tenia, no solo que ser la capital de provincia que Santa Cruz se merece, sino que debia dejar de ser una ciudad de paso y ya no lo es porque estamos trabajando en el predio motorhome, en punta Loyola en el Parque Binacional Pali Aike, en los miradores en la Reserva Costera y el observatorio de estrellas”.

Respecto a la secretaría de Deportes, explicó: “Cuando nos dicen que el estado estorba, que está sobredimensionado, yo les pido que miren nuestras colonias de vacaciones. Recibimos al Instituto Universitario River Plate, tenemos el profesorado de Educación Física, realizamos la Copa Ciudad 2023 y tenemos los gimnasios llenos con múltiples actividades de lunes a viernes”.

Seguidamente, sobre la secretaría de Construcciones, detalló: “Pusimos en valor la Plaza de los Caídos, remodelamos la Avenida Néstor Kirchner, creamos el monumento enfermedades poco frecuentes, el monumento a la biblia y realizamos el mantenimiento de instalaciones y pinturas en un sinfín de instituciones”.

Por último, haciendo hincapié en la secretaria de Producción, Comercio e Industria, resaltó: “Tenemos el polo emprendedor y cuando hablan de ‘la plata que se gasta’ en el festival aniversario, me gustaría aprovechar a decirles que sería mejor hablar de “la plata que circula” gracias al festival aniversario”.

Por último, el intendente cerró su discurso: “Señores gobernantes nos sentemos, tenemos que convivir, a los concejales, cuiden su pueblo, no tengan miedo a equivocarse hay que defender lo que tanto nos costó. No tengan miedo, hay tiempo para trabajar en política, pero la sociedad nos está mirando, abandonemos la comodidad de la crítica, necesitamos de todos. Ningún derecho se defiende por redes sociales, vengan con sus problemas y soluciones, que no nos gane el individualismo, cuenten con un trabajador, las criticas e ideas las recibo, basta de violencia política y agravios hay que defender a la gente que la está pasando muy mal”.

(TiempoSur)