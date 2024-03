Para el Consejo Directivo de la Facultad Regional Santa Cruz: “Nadie se salva solo”

El Consejo aseveró que “No podemos pensar la Argentina o Santa Cruz sin represas, sin Télam sin los Centros de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, con el Banco Nación Privatizado, la cuenca sin YCRT, sin la presencia de YPF con despidos masivos, sin medicamentos oncológicos o sin cobertura para la discapacidad. Con nuestra soberanía amenazada con la desmalvinización, o con el desguace de los recursos marítimos en nuestro Mar Argentino. No podemos pensar en quien asiste a clase si no puede cubrir las necesidades básicas”.

Explicaron, además, que “la universidad hoy padece la aplicación de una política excluyente, restrictiva, direccionada y salvaje en términos presupuestarios y de limitación de acceso y permanencia de sus alumnos y alumnas”.

“Pero la universidad como colectivo está inmersa en la sociedad, no es un eslabón aislado, es un engranaje y un reflejo de las comunidades, en las que si no se puede comer, transportarse, tener salud o posibilidades de crecimiento no habrá alumnado para esas casas de estudio. No podemos pensar en los sujetos universitarios sin sus familias, su entorno o sus trabajos”, agregan en la Resolución.

Por último, lamentaron que “quienes no volvieron a las aulas, quienes vieron frustrada su vida con la llegada de la Dictadura más cruenta de la historia Argentina el 24 de Marzo de 1976, desaparecieron luchando por acceder a estos derechos, luchando por la libertad, la justicia social, la soberanía política y la independencia económica”.