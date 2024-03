Vidal recorrió la Escuela Agropecuaria N°1 y redobló su apuesta por la producción

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, recorrió en Gobernador Gregores, la Escuela Agropecuaria número 1 (secundaria) y la Escuela Hogar Rural número 2 (primaria). Dijo que fue a “hacerme cargo”, ya que el establecimiento acarrea múltiples problemas históricos. El mandatario llegó acompañado por la intendenta Carina Bosso y por el diputado por el pueblo, Fernando Martínez.

"Tomé la decisión de venir hasta acá y verificar qué es lo que estaba pasando, obviamente en un día o en algunas horas de un día es muy difícil poder comprender la situación real de todo lo que pasa o lo que pueda estar pasando, la idea como gobierno es venir a hacerme cargo de esta escuela en particular, quiero colaborar, quiero ayudar, quiero asumir mi compromiso”, aseguró Vidal.

El enorme tamaño del establecimiento (casi mil hectáreas) y sus múltiples aplicaciones y posibilidades de producción, impactaron al mandatario provincial. Recordó que “si ustedes conocen algo de mí o de nuestra propuesta de campaña de hace algunos meses, saben que fue siempre dirigida a incentivar la producción de esta provincia, a recuperar la cultura del trabajo, a poner en valor todos nuestros recursos”.

Afirmó que “esta escuela es algo realmente para tener en cuenta” y se comprometió a “que no solamente quede en el discurso del gobierno, sino que realmente podamos poner en marcha este establecimiento y que realmente generemos lo que tenemos que generar: producción para las comunidades y educación para nuestros hijos”.

Claudio Vidal insistió en “el valor de la producción, del trabajo”, y definió que “se puede enseñar a los jóvenes y a la vez producir y comercializar dentro de la provincia”, describió que se trata de “una escuela tan grande y con tantos recursos, porque tienen gallinero, tienen cría porcina, tienen tambo, tienen plantas, tienen frutales, tienen todo”, se entusiasmó.

La escuela fue noticia en años anteriores ya que sus docentes y alumnos denunciaron al abandono al que fueron sometidos. Eran comunes las “sentadas” de los estudiantes y los paros de los docentes. Aún hoy, el atraso en el mantenimiento y la falta de incentivo a su producción, complica su presente.

Por ello, el gobernador aseguró que “todos tenemos que asumir el compromiso de una función, haciéndolo de forma responsable, con transparencia, con honestidad y tratando de trabajar en equipo. Nosotros desde el gobierno vamos a aportar y hacer todo lo que tengamos que hacer, la otra parte la tienen que hacer ustedes, para esto se necesita consolidar el equipo de trabajo con ideas claras. A mí me gustaría que me digan la realidad de las cosas, de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, también me hago cargo de lo que me tengo que hacer cargo, por eso estoy acá, quiero ayudar y simplemente quiero que esto funcione”.

Vidal anunció que le pedirá “al responsable de Escuelas Técnicas, que trabaja dentro del Consejo Provincial de Educación, que se acerque en los próximos días, que pueda dialogar con los referentes de cada sector, también con los docentes, la idea es escuchar a todos por igual, sin diferencia, y que entre todos realmente me puedan decir a mí o le puedan decir al gobierno, al Consejo de Educación, qué es lo que necesitan para que esto realmente funcione y sea un ejemplo de escuela, porque creo que tiene un potencial enorme para hacerlo”.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios