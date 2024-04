Claudio Vidal se diferenció de Ignacio Torres y volvió a apuntar contra Javier Milei

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, aseguró que está “preocupado” con lo que ocurre en la Argentina: “El rico se hace más rico, en tanto, la clase media está pasando a ser clase pobre, y el pobre, indigente”.

Adelantó que “si este tipo de consecuencias y complicaciones es lo que va a traer la Ley Bases, la verdad es que, claramente, no voy a estar de acuerdo”.

Vidal volvió a hacer énfasis en la herencia y afirmó que recibió “un grave problema con respecto a la administración del Estado”. “La mala utilización de los recursos, hechos de fraude que son de público conocimiento, malversación de fondos que se están investigando, una corrupción que, entre otras cosas, llevó a Santa Cruz a un importante endeudamiento y a la necesidad mensual de tener que recurrir al Tesoro nacional para que funcionen los entes provinciales, centralizados o descentralizados”, siguió.

El gobernador Claudio Vidal en la reunión con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley.

El gobernador contó que Nación le envía a Santa Cruz “un 30 por ciento menos de fondos” y subrayó que es una de las provincias que “menos recursos recibe hoy”.

“Todas estas circunstancias nos someten a una situación muy compleja, hablando de lo económico y de lo difícil que se hace sostener toda la estructura del Estado. Los funcionarios nacionales se concentran en lo que pasa en Buenos Aires”, disparó en radio San Jorge.

Vidal dijo que los funcionarios de Milei “no entienden” lo que pasa en el interior del país. “Eso sucede muchas veces con los que llegan a la Casa Rosada y se convierten en los políticos de turno. Lamentablemente, pierden la mirada nacional y se concentran, solamente, en lo que pasa en Buenos Aires”, soltó.

Javier Milei y Claudio Vidal en Río Gallegos.

Criticó la suba de tarifas de gas: “Es una locura que el Estado nacional no entienda que vivimos en una Provincia que tiene complicaciones severas, justamente, con la complejidad del clima”.

“En invierno –continuó- tenemos lugares donde las temperaturas rondan los 30 grados bajo cero. Esas son las cosas que el Gobierno nacional debería tener en cuenta cuando toma medidas del tipo de la quita de subsidios o la eliminación de envíos de fondos a las provincias”.

Dijo que Milei está “tomando medidas apresuradas, sin análisis previo” y cuestionó los despidos en la Anses. “Empezaron a enviar los telegramas de despido al ANSES y, en algunas localidades santacruceñas empezaron a cerrar las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Se lo comuniqué al Gobierno Nacional porque el Anses de Santa Cruz no es lo mismo que el Anses de otras provincias”.

“Nuestra provincia -argumentó- es la segunda en extensión territorial en el país, imagínense ustedes los kilómetros que tiene que recorrer un afiliado si los trámites, únicamente, los pueden hacer en la filial de Río Gallegos”.

Vidal definió de “crueles” las medidas que se están tomando y opinó que “se toman a nivel general, sin un previo análisis. Entonces, meten a todos en la misma bolsa”.

“No todo es lo mismo, no todos son ñoquis, no todos son personas que no trabajaban hace años y el Estado les seguía pagando sus sueldos. Deben tener más cuidado, tiene que haber un estudio previo y actuar con responsabilidad”, opinó.

“Yo me pregunto por qué Santa Cruz tendría que seguir aportándole tanto al país, si el país y el Estado Nacional cada vez le envían menos a esta provincia”, analizó.

En sintonía con lo que reclamaba Ignacio Torres, gobernador de Chubut, Vidal dijo que “la Nación no produce nada, las que producen son las provincias, es el interior nacional que son los estados provinciales”.

"Un poco más de respeto, consideración y cuidado para aquellas jurisdicciones que, como la nuestra, son territorios donde los que viven hacen un gran sacrificio y hacen Patria”, se explayó e indicó que “cada gobernador patagónico defiende los intereses de su provincia”.

Sobre las declaraciones de Torres en apoyo a la ley ómnibus, tras la reunión que mantuvieron los gobernadores de Juntos por el Cambio con funcionarios nacionales, Vidal se diferenció y dijo que “más allá de que somos un grupo de gobernadores de la Patagonia que representamos los intereses de la Región, hay mandatarios que pertenecen a distintos espacios políticos y yo calculo que en cada espacio político hay una discusión interna siempre”.

Claudio Vidal junto a Ignacio Torres en el acto en Ramón Santos en 2023.

“Cada uno sabrá qué hacer con respecto a la defensa de los intereses de los habitantes de su provincia”, consideró y explicó que cuando puso en duda su participación en cuanto a suscribir un Pacto de Mayo o acompañar una eventual Ley Base lo hizo “porque si no hay recursos para mi Provincia, no voy a votar en contra de los intereses de quienes represento”.