Tras el lamentable fallecimiento de dos personas en la mina ubicada en Cerro Negro. continuará la clausura en todo el complejo de Newmont hasta que “se garantice la salud y la seguridad de todos los operarios”.

Al respecto, Nadia Ricci, la Secretaria de Minería de la provincia de Santa Cruz, estuvo en comunicación con EL MEDIADOR y brindó detalles: “El acompañamiento y las condolencias a las familias y a toda la familia minera. Es un hecho que no debiera haber ocurrido, después de haber estado inmediatamente cuando nos enteramos, ante la falta de respuestas de la empresa, la decisión junto al ministro Gutiérrez, fue la decisión del cese de actividades del yacimiento”.

“Hasta tanto no estén dadas las condiciones, y que podamos decir que la empresa garantiza que esto no vuelva a suceder, no se retomarán las actividades”, continuó.

En tanto, recalcó: “Hicimos una serie de requerimientos, que van desde el equipamiento y las razones de las condiciones de ese lugar, qué hacían en ese lugar, porqué accedieron a un lugar donde no estaba habilitado. Una serie de requerimientos a la empresa que hicimos, lo cierto es que hasta que los resultados estén, no tenemos certeza de lo que pasó”.

“Necesitamos acción, los tiempos de la justicia para determinar lo que pasó tiene que ver con la autopsia, las mediciones de gases en el lugar del hecho. Es la justicia la que tiene que determinar eso y el cuerpo forense. Nosotros vamos a esperar que la empresa cumpla con todos los requerimientos para tomar la decisión de la vuelta a la actividad”, afirmó Ricci.

A su vez, detalló: “Hablamos con algunos responsables, desde la superintendente del área, y gente perteneciente a los distintos gremios, compañeros de trabajo, lo cierto es que hasta que la justicia no logre ingresar al lugar. Acá hay cosas que no se hicieron como se tenían que hacer”.

“El cese de actividades es completo, hay guardias mínimas con lo mínimo de funcionamiento, pero está parada la función. Hemos estado ahí, lo que hay que corroborar ahora es si la empresa cumple con lo que debe”, aseguró.

De igual modo, se refirió a los dichos del ministro Gutiérrez quien responsabilizó la falta de políticas del gobierno anterior: “Coincido plenamente con el ministro Gutiérrez con sus palabras, y las condiciones en las que encontramos la Secretaria, falta muchísimo. Nosotros estamos trabajando en eso, no solo no tenemos equipamiento correspondiente, un sistema de información minero, la convivencia de parte de los políticos de turno con parte del sindicalismo y las empresas. Este es el resultado de la falta de política y control de muchos años”.

“Hay cosas en las que no se llega a tiempo en 100 días de gestión, tiene que ver con cuestiones de la mala política. Muchos trabajadores hoy dicen que esto no estaba bien, y eso no lo tuvimos sobre la mesa. Hay muchas cosas que están modificándose, hoy lamentablemente tenemos que lamentar estas dos vidas, si las cosas se hubieran hecho bien, se podían evitar”, cerró.