Romanelli: “Esperaba que el gobernador se pronuncie sobre los Parques Nacionales"

Elizabeth Romanelli, presidente del Honorable Concejo Deliberante de la localidad de El Chaltén, dialogó con EL MEDIADOR quien expresó: “Es necesario interactuar con nuestros diputados, los problemas en la provincia son diversos, la modificación de la ley 500 y lo del Tribunal de Cuentas, son atribuciones que no le corresponden al Gobierno provincial, lo mismo la designación de los jueces, hay que rever esa situación”.

“El Gobierno Provincial ha mocionado acerca de cuestiones como despidos en represas y la posible privatización de YCRT, pero de los Parques Nacionales no ha dicho nada. Esperaba que el gobernador se pronuncie al respecto”, consideró Romanelli.

Entre otras problemáticas, enumeró: “Hoy la oficina de Anses está cerrada, vamos quitando a la gente la posibilidad de mejorar la calidad de vida. Tenemos un tema grave con el jardín de infantes, hoy la sala de 3 está cerrada porque no hay docentes. Había tres maestras, dos renunciaron y una tiene carpeta médica, y no se puede reemplazar porque no tienen donde vivir”.

“Ahora estamos trabajamos en un proyecto de resolución pidiendo explicaciones al ministro de Educación, deberían darle continuidad a la salita y no cerrarla”, sumó la presidente del Honorable Concejo Deliberante de la localidad de El Chaltén.

En otro tramo de la entrevista, sobre la habilitación de la caza deportiva por parte del Consejo Agrario en la provincia: “Desde mi bloque presentamos un proyecto de resolución en rechazo a la medida por la forma en la que se comunicó, no hay respeto hacia la vida animal. Nos debemos un respeto al control de la fauna, no hay ningún estudio que me indique que hay más zorros, pumas y guanacos”.

“Se habilita la caza deportiva sin ningún control, hay una falta de información por parte del Consejo Agrario, hoy hay prácticas deportivas más amigables con el ecosistema. Esto se repite año tras año sin ningún análisis, hay que tener otra mirada sobre esta práctica. Es una llamada de atención al Consejo Agrario por parte de la comunidad que debería retrotraer esto”, cerró.