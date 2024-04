Nahir Castillo, vocal por los Padres ante el Consejo Provincial de Educación, brindó detalles a EL MEDIADOR sobre el derrumbe del techo en el ingreso de la Escuela N°44.

"Me enteré de esta noticia a la mañana, no sabía nada, no se comunicó ningún papá conmigo. Lo primero que hice fue ir a saludar, la imagen es impactante, es una estructura gigante que cayó en la puerta de entrada de la escuela. Ha sido una tragedia con suerte", expresó en primer aspecto la vocal por los padres.

Ante esta situación, puntualizó: "Son estructuras muy viejas, tenemos muchas escuelas así, creo que vamos a tener que utilizar otra estrategia y saber cuáles están con peligro de derrumbe. Esta escuela está por cumplir 50 años".

"La gente de mantenimiento del IDUV me dijeron que este techo fue cambiado todo, y se esperaba que llueva para ver si había que arreglar algo más", agregó.

Al respecto, Castillo aseguró: “Está mantenimiento escolar y gente trabajando, ahora estaba la gente de mantenimiento escolar el informe de bomberos para ver cómo seguir de ahora en más”.

Y agregó: “Pedimos que las pericias sobre escuelas viejas se hagan en la mayoría para evitar que suceda algo parecido o una tragedia”.