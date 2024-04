En un comunicado dado a conocer en la jornada, indicaron que “desde la Juventud Radical de Río Gallegos, nos dirigimos a la comunidad educativa y a las autoridades pertinentes para expresar nuestra profunda preocupación ante el incidente ocurrido en la Escuela N°44 de nuestra ciudad, hecho que expone sin atenuantes la falta de mantenimiento de las escuelas y colegios no solo en la capital sino en gran parte de la Provincia”.

“Recientemente - continuó el documento - hemos sido testigos de un evento alarmante que subraya la urgente necesidad de abordar esta situación con la seriedad que merece: el derrumbe parcial de la entrada de una escuela. Este incidente ha puesto de manifiesto los riesgos inminentes a los que están expuestas todas las personas que trabajan y estudian en nuestras instituciones educativas”.

“Es imperativo comprender que la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo, no puede verse comprometido bajo ningún concepto debido a la falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras escolares. El derrumbe de una entrada, como hemos presenciado en la escuela N°44 "19 de Diciembre", podría haber tenido consecuencias mayores y causar daños severos e irreparables. Además, es crucial reconocer las nefastas consecuencias de la corrupción en este tema tan sensible; el desvío de fondos destinados al arreglo, reparación y conservación; y la falta de mantenimiento en la infraestructura escolar, no deben ser excusa para esperar una desgracia”.

“El deterioro de esta estructura escolar es una muestra más del debilitamiento y declive general del sistema educativo en nuestra Provincia. Debemos bregar por un entorno seguro y propicio para el aprendizaje de los actores que son el futuro de Santa Cruz, porque estos hechos difíciles de creer y aceptar por parte de la sociedad, lo único que logran es socavar la confianza de la comunidad en las instituciones públicas”.

“Por lo tanto, desde la Juventud Radical de Río Gallegos, solicitamos enérgicamente a las autoridades competentes, tomar medidas inmediatas y efectivas para abordar esta problemática. Es fundamental realizar un relevamiento exhaustivo en todos los colegios de la Provincia con el fin de identificar y remediar cualquier riesgo estructural o deficiencia en las instalaciones.

Además, instamos a que se asignen los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones de mantenimiento y reparación que sean requeridas con urgencia. La seguridad de nuestra comunidad educativa no puede esperar ni ser puesta en riesgo por la falta de inversión y atención por parte del Estado”.

“Como jóvenes comprometidos con el futuro de nuestra Provincia, no podemos permanecer indiferentes ante esta situación. Exigimos que se priorice la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y docentes, y que se actúe de manera inmediata para garantizar condiciones dignas y seguras en todos los colegios de Santa Cruz” concluyó el comunicado.

Foto: TiempoSur