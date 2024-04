Salida de YPF: Marín dijo que el 1 de septiembre "no estarán en ninguna de las áreas"

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que 60 empresas ya mostraron interés por las áreas convencionales que la petrolera puso en venta en Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego.

“El Banco Santander nos dijo que hay 60 empresas que ya se han anotado. El 1 de septiembre no estaremos en ninguna de las áreas”, aseguró al participar del foro Vaca Muerta Insights, evento energético organizado en conjunto por La Mañana de Neuquén, Más Energía y EconoJournal.

La iniciativa, bautizada como “Proyecto Andes”, quedó a cargo del Banco Santander, el cual distribuyó la semana pasada una presentación inicial que agrupa a las áreas en una serie de clústeres ubicados en Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. Los interesados deberán ofertar por clúster y no por área.

En el informe se detallan 30 áreas convencionales que YPF tiene previsto ceder en su totalidad. El listado no incluye ningún yacimiento de Santa Cruz porque la compañía no terminó de negociar con el gobernador Claudio Vidal como se llevará adelante el proceso, según informaron. Cabe destacar que Vidal se reunió con Marín y le pidió que "no despidan ningún trabajador".

En el foro, Marin dijo que “el vicepresidente de Estrategia, Nuevos Negocios y Control de Gestión de YPF, Maximiliano Westen, llegó a Estados Unidos. Mañana hablaremos en el IAPG de Houston y pasado vamos a Calgary. Ayer participamos de un encuentro en la Embajada de Canadá con la Cámara de Comercio argentino –canadiense".

Horacio Marín y Claudio Vidal reunidos por el retiro de YPF de Santa Cruz.

Adelantó que el viernes “van a salir solicitadas en todos los diarios nacionales acerca del proceso. Nosotros contratamos al Banco Santander para que haga el proceso a fin de darle transparencia y también a una empresa de renombre internacional americana que evaluó todos los activos teniendo en cuenta los pasivos”.

“Ese es el marco de transparencia que tenemos en el Directorio para aprobar cada una de las ventas. Esta semana el proceso es de difusión. El Banco nos dijo que había 60 empresas que ya se habían anotado. Son muchas compañías”, subrayó.

“La semana que viene vamos a poner el contrato marco. Queremos terminar el proceso, que dependerá de las aprobaciones de las provincias, el 1 de septiembre. Las cosas se hacen rápido o no se hacen. Quizás puede ser antes. El 1 de septiembre no estaremos en ninguna de las áreas”, contó sobre los tiempos.

Por otro lado, Marín dijo que se formó en las empresas “de los campos maduros que estoy convocando” y que es “un proceso natural”. “En las áreas, se invertían 1.000 millones de dólares más los costos operativos. Hoy YPF tiene 1,7 millones de deuda e invierte 5.000 millones de dólares. ¿Quieren que YPF se dedique a los campos maduros y Vaca Muerta quede dormido? Es muy potente lo que estamos haciendo. Esto es lo que tiene que hacer YPF para la industria, para las pequeñas y medianas empresas y para la República Argentina”, resaltó.

“Si nosotros exportamos 30.000 millones de dólares no me vengan con que va a haber problema de tipo de cambio en 2030. Esa es la mayor contribución que tenemos que hacer para nuestros hijos y nietos”, siguió.

Con información de Econojournal.