En las últimas horas, un video de una trabajadora de YPF se volvió viral, dado que la joven contó cuánto cobra de sueldo básico por ser playera en esa empresa. Lo más llamativo fue que la chica señaló, en más de una oportunidad, que ese empleo le "cambió la vida".



"Me están preguntando cuánto gana un playero, así que si querés saberlo hoy es el día que te lo voy a responder", comenzó Daiana, la joven que subió el video a su cuenta de TikTok y no imaginaba la repercusión que podría tener. "El básico de un playero hoy en día es de $700.000, más la propina, aunque yo no la cuento, porque hay días que te llevás propina y días que no", indicó.

Además, detalló: "Te pagan antigüedad, si trabajás feriado te los pagan doble, te pagan por tener el título de secundario completo, te pagan asistencia. Vos me preguntás '¿sirve trabajar en una estación de servicio?'... te recontra sirve. Tengo compañeros que se han comprado auto, moto, de todo", describió.

Finalmente, señaló: "Es un buen sueldo, un buen trabajo, no me puedo quejar. Salí adelante y me cambió la vida con este trabajo. Lo que sí, sos bastante esclavo de los horarios, son horarios rotativos, son 8 horas todos los días, es un trabajo agotador, pero si me preguntás por el sueldo... te recontra sirve".

Los internautas, por su parte, reaccionaron con todo tipo de comentarios: "Lamentablemente es un sueldo 'ahí', no son millonarios ni mucho menos"; "Mi concuñada trabaja de playera y no tenés vida"; "Deberían ganar más"; "No les voy a dar más propina"; y "hago 8 guardias al mes de 24 hs. cada una, gano 700 mil pesos, 12 años de formacion con título universitario y posgrado, así estamos", fueron sólo algunas de las opiniones en redes sociales.