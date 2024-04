Menna: “No vi al vicegobernador gestionar cómo resolver los problemas de los santacruceños”

El intendente de Río Turbio, Darío Menna, habló a carpeta abierta en el programa radial “Sábado con Noticias”. Su análisis de la situación local, provincial y nacional, proyectos para este año, entre otros temas fueron los abordados en esta entrevista.

En diálogo con FM El Portal, Menna manifestó que en su primera gestión le tocó una pandemia de por medio, y en el inicio de su segundo mandato “un gobierno nacional que no le interesa el estado”: “Vivimos desde 2015 al 2019 un gobierno macrista que no tenía una mirada federal, pero si un programa de Estado, y ahora no sucede. Está a la vista cual es su mirada de la educación y la salud pública, la presencia del estado sobre algunos derechos”, indicó.

“Siempre los gobiernos provinciales tienen convenios de diferentes entes nacionales. Nosotros pudimos generar las fiestas populares, yo estoy de acuerdo con ellas, porque reforzar la cultura es mostrar la identidad de los pueblos. También hay que garantizar las construcciones de viviendas sociales, centros de desarrollo infantiles, hacer cordón cuneta, las municipalidades recibimos una coparticipación establecida por ley. Hoy en día, las ayudas que teníamos antes ahora no las tenemos”, señaló.

“También existían convenios provinciales que, al día de la fecha tampoco, están activos. Desde Desarrollo Social no recibimos ningún tipo de fondos, entre los que se encuentran Santa Cruz, Abraza, Comedores, módulos alimentarios, entre otros. Las cosas que están bien hay que continuarlas. Nosotros podemos dar respuestas hasta cierto punto. Por el momento, los alimentos los estamos comprando desde el Municipio”, subrayó.

Asimismo, afirmó: “La relación con el gobernador (Claudio Vidal) es buena, pero también hay que decir las cosas que están mal. Hay áreas que funcionan muy bien, la comunicación inmediata del Ministerio de Gobierno o de Salud hay que aplaudirla. Por otro lado, está el Ministerio de Desarrollo Social, el IDUV, la obra pública da ingresos”, apuntó.

“El vicegobernador (Fabián Leguizamón) está en un cumple en la Cámara de Diputados, no lo vi gestionar junto al gobernador como resolver los problemas de los santacruceños, lo que sucede en YCRT, en las represas. Cada vez que se intenta articular algo de Unión por la Patria dentro de la Legislatura sale a romperlo todo. Por ejemplo, un proyecto que se truncó es presentar un recurso de amparo en conjunto por el aumento de las tarifas. Eso pasa cuando hay personas que tienen la ambición de llegar al poder con odio, bronca”, expuso.

“Hoy, la política ha demostrado un cambio muy grande, hay que mirar a toda la provincia de Santa Cruz. Vidal tiene posibilidades de dar un vuelco de un 60% de su gabinete. El discurso de odio, de bronca ya terminó, no va más, tenemos que construir entre todos”, resaltó.

En otro orden de temas, en referencia a los impuestos, dijo que se implementó el pago vía web: “Eso colaboró con la recaudación municipal. El vecino se acercó bastante a pagar sus impuestos. Extendimos el descuento del 18% al mes de abril, por la situación que estamos atravesando”, subrayó.

“Hoy se tiene que pagar por el uso del gimnasio. La pileta no está funcionando porque le estamos cambiando todos los filtros, pusimos en funcionamiento los hidromasajes. El estado está presente, pero lamentablemente no puede ser todo gratis, y eso el vecino lo está entendiendo. Se generan ingresos genuinos que solamente van a ser volcados a actividades deportivas”, enfatizó.

En este caso, aclaró: “Ni los gimnasios ni el jardín se arancelaron para recaudar. El fin social se sigue manteniendo, aquellos que no pueden acceder a una cuota se acercan a Desarrollo Social, se hace un informe y estarán exceptuados durante todo el año”.

Asimismo, resaltó el impulso del Mercado Municipal y la reactivación del Matadero Municipal: “En febrero empezamos a faenar con empleados municipal. El miércoles comenzó la obra del mercado con la apertura de licitación, se presentaron dos oferentes. Hay que reacondicionar lo existente, la cuestión bromatológica va a estar presente”, apuntó.

“La idea es que funcione con productos locales, una carnicería con cortes a bajo costo, y a su vez espacios públicos libres para que productores locales, en cuestiones alimentarias, puedan mostrar y vender sus productos. Será en donde era Inspección General. La idea es que abra una vez a la semana”, explicó.

Menna dijo que habló con algunos comerciantes: “Más de 7 negocios se dieron de baja en Inspección General, y eso repercute en los puestos de trabajo. Es preocupante, no tenemos políticas publicas que acompañen al comerciante y, hoy en día, ni a los vecinos chilenos les conviene ir a Río Turbio”, resaltó.

También hizo alusión a la obra del Cristo Redentor: “Tuvimos un montón de inconvenientes, primer la ubicación, después el peso, la grúa, hoy estamos hablando con una persona especializada en estructura con respecto a los suelos y vientos. Está en un 80% el Cristo para que esté parado. El Cristo se va a parar”, reiteró.

En otro orden de temas, dijo que en Mazaruca están trabajando, con el gobierno provincial, varias cuestiones: “Estamos viendo la parte turística y productiva, con la posibilidad de generar un aserradero móvil. El ingeniero Peri ya venía trabajando con esto desde el año 2005. La discusión que tenemos es que de la materia prima que se produzca, el producto final sea en Río Turbio”, subrayó.

En referencia a la situación de las cooperativas que funcionan en las escuelas, expresó: “Tuvimos una sola reunión por zoom con el Ministerio de Desarrollo Social, que es el área que tiene encargada las cooperativas, Nos pidieron en los municipios que pongamos referentes en el tiempo de traspaso. En Río Turbio fueron las concejales Abigail Mazu y Mariana Mercado. Después no tuvimos más respuestas de las cooperativas. El Ministro de Gobierno y del Interior van a estar el martes en Río Turbio”, informó.

“Con respecto al programa ESI, el 10 de diciembre se dio de baja a dos de las chicas, que venían haciendo un trabajo destacado. Todo el arco político de la Cuenca, con excepción de algunos, nos reunimos con ellas, quienes nos explicaron su situación. Hablamos con el Ministro de Gobierno, fueron contratadas de nuevo para hacer lo que venían haciendo. Después las convocaron para hacer la currícula de ESI a nivel provincial. Si algo funcionaba y estaba encaminado no hay que desarmarlo, hay que encaminarlo”, resaltó.

FUENTE: diario el cóndor