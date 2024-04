En primer aspecto, el radical Jorge Cruz, concejal de Río Gallegos con mandato cumplido 1999-2003, dialogó con EL MEDIADOR se refirió al contexto nacional: “Hemos visto tantos presidentes, este es muy atípico, nunca visto, lo triste es que lo que ha pasado con el país que tenemos, el resultado que hemos tenido es muy triste. Tener este nuevo hombre que ha llegado a la presidencia de la Nación de la nada, deja una pregunta muy grande”.

En tanto, analizó la figura del presidente de la Nación: “Milei es el resultado de la política mal hecha, han fracasado los gobiernos anteriores, lo que generó el acompañamiento del pueblo”.

Cruz se pronunció sobre la Marcha Federal Universitaria que será este martes: “La democracia no se puede cuestionar, podemos criticarla, pero no sacarla. Lo mismo pasa con la educación pública. Hay muchas cuestiones para discutir, pero creo que lo central no se puede discutir, por ahí pasa el debate”.

“Si vamos a profundizar del colegio secundario egresa el 13%, uno de cada tres egresa del colegio secundario. Venimos con una base muy pobre hace tiempo, esto se traslada en los números. Lo que no se mira es el proyecto educativo en general desde abajo hacia arriba”, sostuvo.

“Vidal no viene de la Administración Publica, que no es fácil, por el sistema, la burocracia y las leyes que hay que respetar. Por más que pintes las escuelas la educación no funciona, hay que ir a lo otro. Venimos de un gobierno que ha estado muchos años, ese cambio tiene que ser muy bien hecha y administrada, las áreas no están funcionando y les está costando arrancar”.

“Al Gobierno le está costando mucho hacerse cargo de las áreas, es un gobernador que viene de otro lugar, de la parte gremial. Hay que ver qué pasa en estos años, ver si podemos lograr que se mejore el funcionamiento de la administración pública”, agregó.

La situación del radicalismo

Cruz participó del plenario del pasado viernes: “La UCR está buscando el protagonismo que tuvo y precisa, se encuentra en una decisión difícil porque el peronismo que gobierna hoy con Vidal, y en oposición con el Frente para la Victoria, y nosotros quedamos en el medio”.

“Nosotros seguimos pensando igual con la educación, la administración. Lo que pasó con los colegios que se caen entendemos que hay que hacer un informe de cada establecimiento para que no pase esto que pasó que terminaron pintando los colegios”, dijo en torno al comunicado difundido este lunes por parte del partido con los cuatro puntos críticos de la provincia.

Analizó las elecciones provinciales del 2023: “La peor elección del 83 a la fecha, fue la peor de todas. Ahora hay que volver a sentarnos y hablar, este plenario vino bien para definir cuestiones. Es positivo para escucharnos, el radicalismo está con ganas de volver a tomar el protagonismo que corresponde”.

“Logramos perder todo hasta las elecciones municipales. Tenemos que ir de apoco apuntando de abajo hacia arriba. Quedamos en una situación desventajoso y tenemos que empezar a trabajar para ser alternativa. Ahora falta más unión”, argumentó el exconcejal de Río Gallegos.