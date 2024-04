Río Gallegos: así fue la marcha en defensa de las universidades públicas

En Río Gallegos y en distintos puntos del país, se llevaron adelante las movilizaciones en defensa de las universidades públicas y en contra del desfinanciamiento a la educación que hace el Gobierno de Javier Milei.

Estudiantes, docentes, no docentes, representantes sindicales, políticos y de organizaciones sociales marchan en la histórica esquina de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín, que fue el punto de encuentro luego de distintos sectores de partida.

En este marco, Sebastián Puig, decano de la UTN Regional Santa Cruz, aseguró a TiempoSur que "somos protagonistas en la marcha, ese es el rol que tienen las universidades. El balance es positivo lo que está pasando en Río Gallegos, en toda la provincia, marchando todas las universidades juntas. Realmente, la universidad argentina fiel a su historia de pie y encarando la lucha".

"Quisieron evitar el paro con un pago insuficiente. La UTN se encuentra en estado de alerta y movilización, con una situación crítica y un presupuesto prorrogado que en 60 días ya lo devengamos todo. Quedamos con una incertidumbre muy grande y gasto de funcionamientos altos", subrayó.

El decano disparó que "tenemos un presidente que habla con un perro muerto a través de una medium que es funcionaria del gabinete. El ministro de Economía, Luis Caputo, no tiene vergüenza. Ya hizo sus negocios y fugó".

"Los estudiantes tienen que saber que son el centro de la universidad y el motivo por cual nosotros estamos. Tienen que estar tranquilos: la universidad no adoctrina, sino que enseña, que es muy importante hoy. Enseña a pensar", cerró.

En otro dialogo, la decana de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), Karina Franciscovic, remarcó que "es un momento muy emotivo, en medio de una gran crisis. Veo funcionarios, legisladores, docentes, estudiantes y a toda la comunidad. Estamos posicionándonos y diciendo que las universidades públicas estamos presentes y somos importantes".

"Marchamos por la universidad pública, gratuita y de calidad; por la investigación y extensión; por el grado y pregrado. Por la ciencia, la técnica. Por ser agentes de desarrollo", siguió.

"Nosotros recibimos dinero, pero no crédito. Por lo tanto, seguimos agotando el crédito y en junio no tenemos como erogar un pago. Las universidades tenemos auditorias y existe toda la normativa a nivel nacional que audite todo lo que quiera. No tenemos problemas que nos auditen y aprobamos el presupuesto con todas las fuerzas. No sé cuántos organismos públicos pueden decir lo mismo. Las universidades son organizaciones complejas y que más tenemos autocontrol", concluyó.

(TiempoSur)