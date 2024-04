En este sentido, Rita Villegas se expresó respecto a este encuentro y la próxima concreción de este convenio, "junto al ministro dialogamos sobre esta posibilidad que nos permitiría trabajar en los Hospitales de Caleta Olivia, San Julián y Río Gallegos, todo lo relacionado a procedimientos administrativos internos y avanzar en la agilización de los mismos".

Villegas agregó que "el ministro esta decidido a que esta acción conjunta funcione para el bienestar de la comunidad; debemos trabajar para que no existan trabas o cuestiones burocráticas que no sirvan para el bien común de la población".

Por último, sobre el impacto de este convenio para con la comunidad universitaria la referente comentó: "desde la universidad y a través de nuestras unidades académicas contamos con equipos de profesionales para este tipo de trabajos; desde la universidad gestionamos conocimiento, si no se comparte no tiene sentido; nos debemos a la comunidad que contribuye a la posibilidad de que continuemos formando nuevos profesionales; además, no solo nos permitirá mejorar desde lo administrativo los hospitales, sino también la convocatoria que vamos a hacer a otros profesionales y estudiantes para que puedan colaborar con este desafío que nos propone el Ministro y que nosotros estamos totalmente dispuestos a colaborar para el bienestar de nuestra provincia'.