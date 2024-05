Este jueves, el área de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Río Gallegos informó a las Juntas Vecinales cómo se trabajará en el marco del Plan Invernal 2024. Habrá guardias las 24 horas a cargo de los jefes de los centros integradores municipales (cenines).

“Nosotros la semana pasada se hizo la presentación del Plan Invernal, el lunes tuvimos una reunión con todos los centros integradores más el servicio de urgencias municipales para coordinar el Plan Invernal desde la Secretaria de Desarrollo con entrega de leña y carbón, la asistencia a familias de los barrios más vulnerables de la ciudad”.

“Vamos a tener una guardia permanente, rotativa de 24 horas. Nos reunimos con los sectores populares de la ciudad y con quienes no tienen el servicio de gas natural”, puntualizó Gutiérrez.

Asimismo, confirmó que ya están repartiendo carbón y leña y sumó “también repartimos módulos alimentarios y cuando tenemos alguna emergencia. Hubo gente que se le inundó la casa. Hace dos meses hicimos un relevamiento de toda la localidad, tenemos 398 personas sin servicio de gas natural, a ellos les damos prioridad, sin descuidar a vecinos que no están conectados a la red de gas”.

Por otro lado, analizó la gestión provincial: “Veo que hace seis meses que el Gobierno Provincial se ha sentado en sus sillones y no se han levantado. Veía un video del gobernador Vidal recorriendo las rutas y se quejaba del Estado de transitabilidad de las rutas. Pero ellos están hace casi seis meses en el Gobierno. Si no están saliendo la gente de Vialidad, que están de paro por una falta de recomposición laboral, nosotros vemos que en las rutas no han tirado sal y si harán un Plan Invernal. Nosotros nos ocupamos del Plan Invernal de la capital santacruceñas, ya estamos repartiendo sal”.

En otro eje, opinó sobre los dichos de la ministra de Desarrollo Social, Jazmín Machiavelli, quien criticó la gestión municipal de la capital: “Todos cuestionan, a la ministro le diría que se ponga a andar porque acá la campaña se terminó y hay que empezar a gobernar por el pueblo que quería un cambio y los votó”.

Gutiérrez consideró sobre el Gabinete Provincial: “Esta no es la forma de hacer política, nosotros hacemos los 365 días del año desde otro lugar. Acá llegó el momento de gobernar para la gente que está esperando respuestas. Nosotros evacuamos las necesidades del habitante de Río Gallegos”.

“Creo que tienen que abrirse al diálogo. Manejar un sindicato no es lo mismo que manejar una provincia, si no saben hacer política deben acercarse a quien lidera políticamente la ciudad, como el intendente de la capital (Pablo Grasso) que es uno de los políticos más renombrados de Santa Cruz. Deberían de pedir ayuda porque están en problemas. Desarrollo Social que es mi área no pudimos mantener un diálogo fluido”, lamentó la funcionaria municipal.