Ramón Videla, Secretario General del sindicato SUPASC y representante en Caleta Olivia de la FEPA, hizo mención a la situación de los estibadores en la provincia de Santa Cruz que reclaman que el Gobierno Provincial "quiere manejar la bolsa de trabajo".

Al respecto, sostuvo en diálogo con EL MEDIADOR: “Nosotros necesitamos aumentar la cantidad de gente porque somos muy pocos y estamos trabajando prácticamente todos los días con bastantes barcos, lo hemos presentado en Trabajo, a Harold Bark en Pesca, y a Uribe Walter jefe del Puerto. Sin embargo, no nos aceptan porque quieren manejar la bolsa de trabajo nuestra, algo que siempre hemos manejado nosotros”.

En otra línea, remarcó algunas diferencias con el Gobierno Provincial: “Hace meses venimos tratando de poner la gente que no nos dejan. Tuvimos reuniones en Río Gallegos con gente de Trabajo, Pesca y del Puerto, lo planteamos. Nosotros presentamos la lista completa de los compañeros nuevos, y ellos lo toman como sugerencia y quieren hacer una estadística de la cantidad de tiempo que lleva trabajando esa gente”.

“Los aportes que nos hacen es el mínimo del mínimo, como un estibador del campo. Tenemos un trabajo insalubre y no nos corresponde ese aporte, pero las empresas lo hacen desde siempre. Nos siguen pagando unos aportes para la jubilación y sería como el mínimo del mínimo”, sumó sobre la situación del sector.

A su vez, puntualizó: “Nosotros somos 74 en la lista, no la completamos la lista. Queremos agregar 16 personas más, pero los barcos estamos entre 400/500 personas que trabajan en el puerto por semana. Hasta ahora la eficiencia sigue estando con el trabajo”.

“No sé cuál es el fin de ellos de no dejar entrar a nuestra gente. Nosotros vamos a seguir insistiendo no queremos ir a paro, pero estamos pensando en hacer un paro porque si no entra nuestra gente no entra nadie”, aseguró.

Por último, se refirió a la situación del puerto de Caleta Paula: “El puerto de Caleta Paula tiene muchas carencias. Nosotros tenemos que cobrar los cajones rotos que ahora las empresas no están pagando. Hay un abuso por parte de las empresas”.

“Hay una falta de mantenimiento, inclusive ha habido accidentes y nadie le presta atención a eso. Nosotros venimos pidiendo y hacen oídos sordos”, cerró.