La Municipalidad de Río Gallegos irá a la justicia por la información de la CSS

En las últimas horas el presidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco, expuso la situación de deuda que atraviesa la Municipalidad de Río Gallegos para con la obra social santacruceña. La difusión en referencia a los aportes y deudas con la CSS de nuestra capital, se da en días donde se debate la posibilidad de retenciones de coparticipación por parte del Gobierno Provincial a los municipios deudores de la CSS, por lo que desde la comuna salieron rápidamente al cruce de su actual presidente.

En principio expusieron que “la gestión del intendente Pablo Grasso ha sido la que más dinero abonó en concepto de aportes a la entidad en el período diciembre 2019 y diciembre 2023, tanto en comparación con los restantes municipios de la provincia, como con las gestiones de los intendentes que lo precedieron”. Aclaración mediante, el texto destaca que “el reconocimiento del presidente de la C.S.S indicando que a la fecha el municipio adeuda a la misma la suma de $ 5.774.935.034,16, no hace más que ratificar el tenor falaz e improcedente de la intimación que por $ 12.210.069.640,83, la gestión del mismo funcionario, reclamara el pasado 12 de enero a esta gestión”.

Por otro lado, hacen referencia a “una situación estructural que atraviesa a la totalidad de los municipios desde hace décadas en nuestra provincia”, entendiendo que puntualizar en Río Gallegos “demuestra una total falta de criterio y un desconocimiento profundo de la realidad histórica de Santa Cruz”.

Diego Robles, jefe de gabinete, habló con TiempoSur donde remarcó, al igual que en el comunicado que “las gestiones de gobierno no quieren discutir el tema de fondo que es la coparticipación”, y señaló: “Nosotros es algo que hemos solicitado, incluso a la gestión de la Dra. Kirchner, y porque no pudieron o no quisieron, la discusión no pudo darse, pero lo que hay que hacer es discutir esto que además fue parte de la plataforma de campaña del actual gobernador Vidal, él estaba de acuerdo con discutir la coparticipación”.

El comunicado emitido por la Municipalidad de Río Gallegos refiere en un párrafo “al compromiso público con la transparencia que se ha arrojado desde la actual conducción” para señalar que “debido a que el pedido interpuesto en el marco del acceso a la información pública por la secretaría legal y técnica de este municipio a la presidencia de la C.S.S, el pasado 29 de enero fue contestado con evasivas, hemos decidido promover la acción de amparo correspondiente”.

Por último, desde la comuna remarcaron: “Instamos al gobierno de la provincia a concentrarse en la gestión y trabajar mancomunadamente en pos de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, quienes ya tienen bastante con las nefastas consecuencias de las políticas económicas adoptadas a nivel nacional, la constante inflación y la desmedida suba de tarifas de los servicios públicos, como para ver que quienes fueron depositarios de su confianza a través del voto pierdan el tiempo en peleas estériles y egoísmos políticos”.

