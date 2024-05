El presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, brindó una conferencia de prensa este jueves, acompañado por el arquitecto Pablo Fernández y el abogado Franco Perotti. La misma tuvo como objetivo denunciar el riesgo inminente de un colapso en la Ruta Nacional 3, ya que se formó una enorme grieta en la ladera sur del Cerro Punta Peligro. El incidente se ubica en una zona que se precipita hacia el mar con una altura de casi 40 metros, representando una amenaza potencial de aislar a Santa Cruz por vía terrestre.

En diálogo con EL MEDIADOR, Soloaga advirtió: "El que va conduciendo el vehículo por ese sector no ve nada. Cuando te incorporás a la calzada vieja donde está la curva, donde uno va concentrado, se ve una grieta. El lunes cuando volví de Comodoro Rivadavia paro en el lugar y me aproximo donde está la grieta: me encuentro con un socavón de proporciones sorprendentes que tendrá un ancho de 15 metros y está a punto de la caída de la banquina".

Y continuó, relatando: "Cuando advierto esto, inmediatamente el día martes me constituyo con un perito y un arquitecto; y con el equipo de audiovisual para tomar imágenes desde lugares que es imposible tomar".

A su vez, el presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco sumó: "Hay una corriente de agua en el socavón que fue generando una erosión que hoy se muestra. Y otro factor es los vehículos que circulan. De acuerdo al informe oficial que proporcionan son 55 vehículos por día, lo que significa un millón y medio de vehículos por mes. Esto provoca microdesmoronamientos y le da gravedad a la zona. Nos lleva a pensar que estamos ante la inminencia de derrumbe y colapso total de la Ruta Nacional 3".

"Tomé conocimiento en forma personal, me constituí en el lugar el día lunes, ayer hice conferencia de prensa con el equipo que participó de esta inspección. Además, el que va en la ruta no lo puede ver salvo que vaya observando algo, pero es imposible advertirlo”, alertó.

"Pone en riesgo la vida de las personas que tienen que concurrir a Comodoro todos los días, a hacerse tratamientos oncológicos. Un día que está cerrada la ruta es un día menos para esa persona. Y si hay una pérdida humana porque no se pudo hacer un tratamiento oncológico, es una tragedia humana también", deslizó Soloaga.

En el cierre, indicó: "Estamos denunciando que hay peligro de derrumbre. Nos preocupa que no hay advertencia geológica, no se ve la grieta, no hay fisura en la calzada. Entonces es más grave porque vas desprevenido. Estamos en manos de Dios, porque no está presente Vialidad Nacional en el lugar".

Desde la Comuna de Cañadón Seco se presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal contra Vialidad Nacional bajo la figura de Daño Temido por derrumbe total en el km 1856 de la Ruta Nacional 3. "Es un problema del Estado Provincial de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut. Entre las repercusiones que tuve fue el llamado de Ana María Ianni, quien me pidió una copia de la demanda para ser presentada en el Congreso de la Nación. Por mi parte, ya fue presentada la demanda en este momento", completó.