En marzo, a algunos alojamientos inscriptos de la localidad de El Calafate, les comenzó a llegar un correo electrónico para abonar el canon 2024 de los prestadores rubro alojamientos, en dichos documentos está la información necesaria para el respectivo pago.

Así los socios de la Asociación de Alojamiento Turístico El Calafate (A.C.A.T.E.C.) realizaron una reunión donde una de las socias es también abogada especializada en tema tributario, Yasmin Bsereni, reunió la información sobre tasas y tributos que se cobran a nivel municipal y provincial.

Ante esta situación, se envió una nota a la Secretaría de Turismo de la Provincia y a la Municipalidad de El Calafate donde solicitan que trabajen las dos jurisdicciones para que no se superpongan tributos ni tasas que en algunos casos son anticonstitucionales.

La socia y abogada Yasmin Bsereni y el socio Andy Wojda de A.C.A.T.E.C. dieron detalles en la "Mañana de Dimensión" sobre la misiva: "se hizo un análisis de estos tributos que nos están cobrando y presentamos esta nota tanto a la municipalidad como a la provincia para reconsiderar estos temas y realizar los reclamos correspondientes porque estimamos que no serían legales ni constitucionales, eso lo podemos decir desde el asesoramiento jurídico".

Afirmaron que se exige un canon provincial que se cobró algunos años y después de la pandemia no se volvió a ejecutar. “Ahora se reflotó para cobrarlo a algunos alojamientos”, lo que consideraron desmedido porque no alcanza “a todos los alojamientos ilegales y corruptos que existen y que no pagan ningún tipo de impuesto, ni tasa. Solo pagan los que son legales y están al día”, reclamaron.

"Nosotros nos comenzamos a reunir por el tema de los alojamientos ilegales”, dijo Wojda, y sostuvo que “hay una problemática de base para quienes trabajamos en el destino y pagamos todo lo que nos piden. Mientras, hay muchos otros que son ilegales y generan una gran desigualdad. Este canon viene a socavar más esta problemática entre quienes pagamos y los que no pagan nada. La balanza no está pareja y no es igual para todos. Queremos trabajar con el sector público para que sea igual para todos".

Explicó que “este tributo se suma a otras tasas y tributos que se cobran entre la municipalidad con la provincia. A.C.A.T.E.C. pide que las dos jurisdicciones trabajen mutuamente en que se cobra y no se dupliquen por lo mismo. La idea de la Asociación no es dejar de pagar sino proponer que se haga una coordinación entre los estados municipal y provincial”.

Detalló que “en El Calafate se paga a nivel municipal una habilitación cuando se abre el alojamiento, luego, todos los años se paga una renovación de esa habilitación, depende la categoría, algo que también no es igualitario para todos. Se suma la tasa de seguridad e higiene y a nivel provincial se paga una habilitación en un registro y un arancel anual que es este canon que volvió este año. En total son cinco tributos que son similares entre sí”.

FUENTE: TiempoSur.