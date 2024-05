Gisel Soto: “Pónganse a laburar concejales, la gente tiene frío"

La semana pasada, la edil Daniela D´Amico (UCR) presentó la denuncia penal por la supuesta venta de alimentos vencidos de la cartera social provincial, en comercios de la capital provincial, los que debían destinarse a familias vulnerables.

En este marco, esta semana se realizaron allanamientos en la Asociación Civil y Justicia Social de Río Gallegos para encontrar los alimentos que fueron denunciados por la concejal riogalleguense.

La presidente de la Asociación, Gisel Soto, dialogó con EL MEDIADOR y sentenció: “Me quieren involucrar en algo que nosotros no tenemos nada que ver. La semana pasada me convocaron desde Gobierno para colaborar con la entrega de carbón, ya que tenemos conocimiento territorial. Me pareció algo bueno, porque fue el primer pedido que le hicimos al ministro Luxen sobre el pedido de carbón y leña”.

Y continuó: “El día 23 en el barrio periférico nos encontramos con Gobierno, apareció la ministra de Desarrollo Social, le dejé previsto que había entregado mis notas para la reapertura del merendero. Al otro día, se ve que generó Daniela D´Amico la denuncia, en el Juzgado Penal 2, donde declara que acá había harina y tomates marca Ok”.

“Ayer la policía quería ingresar al local, con una orden del juez Fernando Zanetta, yo llamé a mi abogado para constatar qué dice el oficio, porque no entendía de qué se trataba todo esto. Nada de lo que ellos denuncian lo tenemos en nuestro local”, relató Soto respecto a los allanamientos realizados por esta causa que inicio D´Amico.

De igual modo, hizo hincapié en la falta de acompañamiento por parte del Gobierno Provincial desde la nueva gestión: “No recibimos mercadería desde que asumieron, los merenderos y comedores no son asistidos por el gobierno, porque nos hablaron de una ley que tenían que aprobar para llevar a cabo el pedido de los módulos. Nos revisaron todo, no encontraron nada, buscaron dos testigos, y yo firmé”.

Por su parte, apuntó contra los concejales y esta denuncia: “Me indigna que salen a decir que los comederos y merendero no somos asistidos y después nos meten denuncias como si fuéramos delincuentes. Me da bronca que nos quieran manchar con este circo. Nosotros somos los que menos hemos recibido, y encima me retrasan la campaña del abrigo con estos temas judiciales”.

“Varios concejales que hoy se dedican a enviar denuncias falsas a los dirigentes sociales, tendrían que estar enfocados en el Plan Invernal. Pónganse a laburar concejales, la gente tiene frío. Nosotros nada tenemos que ver con este tema”, apuntó Soto contra la edil de la UCR.

Finalmente, la presidente de la Asociación hizo mención a la Campaña de Abrigo que lleva adelante para las familias más vulnerables de la ciudad capital, y dijo: “Ayer pudimos reparar varias camperas, y pudimos terminar de reparar la ropa. Esta semana que viene vamos a juntar un poco más y vamos a hacer la entrega en el Barrio 22 de Septiembre que en la página de Asociación Civil Justicia Social estará todo el detalle”.